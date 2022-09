Borràs carrega contra el Govern: “No avança cap a la independència, recula”

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha assegurat que el Govern “no avança cap a la independència, sinó al contrari, recula”, per la qual cosa demana exigència i treballar per a redirigir el seu rumb i complir així l’acord de Govern, perquè considera que no s’està complint. En una entrevista en el diari VilaWeb aquest dissabte, ha considerat que no s’està complint aquest acord perquè no veu una direcció estratègica de l’independentisme, no es compleix la taula de diàleg tal com la descriu el mateix i perquè els partits del Govern no actuen “de manera col·legiada” en el Congrés.

Borràs ha dit que amb decisions com votar per a suspendre-la del seu càrrec com a presidenta del Parlament, ERC i la CUP ataquen al seu partit “en una dimensió que ja no és només política, que afecta a Junts o al Parlament, sinó que vulneren drets fonamentals”, alguna cosa que titlla d’aberració des del punt de vista democràtic. D’altra banda, ha considerat que la Diada de Catalunya diumenge passat va ser “un punt d’inflexió dins d’un sentiment de descoratjament, de desmobilització i fins i tot de tristesa”.

Laura Borràs, en un moment de la seva intervenció a la cloenda de la UCE/UCE

Junts i ERC centrats en la independència

Borràs també ha defensat a l’entrevitsa que ara és moment que els líders independentistes es reuneixin per a treballar, i ha reafirmat el compromís de Junts amb “el mandat” del 1-O. Així doncs, sembla que tant ERC -segons les declaracions del president del partit, Oriol Junqueras- volen treballar per la independència. Tot i això, ERC continua apostant per la via de la taula de diàleg, mentre que Junts, tal com ha deixat clar Borràs, pensa que es hora de desvincular-se del govern espanyol després de les “constants violacions de drets”, entre elles, el seu cas que com a conseqüència ha acabat amb el seu cessament com a presidenta del Parlament.