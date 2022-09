Turull: “No es pot actuar al marge de l’acord de Govern”

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha recalcat que no es pot “actuar de manera unilateral al marge” de l’acord del Govern de coalició, perquè assegura que va costar molt aconseguir-lo. En una entrevista en el diari El Punt Avui aquest diumenge, ha acusat ERC de no complir “la unitat estratègica a Madrid d’acord amb els criteris del Govern de la Generalitat, aprofitant que aquí hi ha un Govern feble”.

“El que no val és que demanin que els expliquem l’alternativa, la hi expliquem i, com no els agrada, diguin que no la tenim. No, perdona, l’alternativa està”, ha afegit Turull en relació a ERC. Turull ha assegurat que el debat de política general que se celebrarà en el Parlament a la fi de mes és una oportunitat “per a millorar coses o rectificar-les per a complir l’acord”.

Jordi Turull a Argelers / Mireia Comas

Ha explicat que quan hagi passat el debat de política general “començarà una altra dinàmica i un altre debat a partir de la valoració” que faci el partit de les converses amb ERC, i a partir d’aquí els de Laura Borràs prendran una decisió. Ha negat que ara com ara existeixi una part de Junts que vulgui sortir el Govern i ha assegurat que de manera unànime el partit “està en la fase de demanar a ERC que compleixi l’acord de Govern”.

La manca de dirigents d’ERC a la Diada

Preguntat per l’absència de la direcció d’ERC en la manifestació convocada per la ANC per la Diada, ha contestat que la mobilització és l’actiu més important per a aconseguir la independència, per la qual cosa “tot el que sigui desmobilitzar és un error”. Ha explicat que Junts i la ANC comparteixen diverses propostes, com la necessitat de “passar a l’acció”, situar un horitzó i un calendari per a la independència i reivindicar un espai de direcció estratègica del moviment. Sobre la petició de la ANC de fixar-la en 2023, ha dit que marcar horitzons no ha de descartar-se: “El que no podem fer és encallar-nos i no valorar-ho per qui ho proposa”, i ha posat en valor la tasca i la capacitat d’incidència de l’entitat.