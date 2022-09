Artur Mas defensa que Junts “ha d’exigir, però sense trencar el Govern”

L’expresident de la Generalitat Artur Mas ha defensat que Junts “ha d’apretar, ha d’exigir, però sense trencar el Govern“. Mas ha instat al parit a participar de la taula de diàleg de la manera que ells decideixin, però ha remarcat la importància de fixar una estratègia comuna amb els altres partits independentistes, tant al Congrés com al Senat.

Sobre la proposta de l’ANC de declarar la independència en el segon semestre del 2023, després que ni ERC ni Junts l’hagin avalat, l’expresident de la Generalitat ha qualificat la Declaració Unilateral d’Independència (DUI) d’una “espècie de tòtem” i ha demanat que s’analitzi les conseqüències que pot tenir. Això permetria que la gent pugui calibrar entre sacrificis i beneficis.

Tot plegat ho ha explicat en una entrevista a El País, on també ha reflexionat que primer cal ser capaços de “mantenir un govern independentista” perquè si no, es pregunta com podran “convèncer a algú que donarem la independència”. Mas ha recordat que l’octubre de 2017 “ja hi va haver una DUI i seguim sent una comunitat autònoma en el marc de l’Estat espanyol”. L’expresident ha lamentat que les divisions entre els partits independentistes fa que, avui dia, “l’independentisme no sigui creïble”.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, reunit amb Òmnium, l’ANC i l’AMI per parlar sobre el procés d’independència | Jordi Bedmar

Acords amb PSC i Comuns

Mas també ha demanat un acord per “blindar els temes bàsics del país” i no descarta que aquestes negociacions “puguin incorporar perfectament a PSC i als comuns“, a més d’un acord entre independentistes.

L’expresident ha recordat que la formació morada ja va pactar els últims pressupostos amb el Govern i veu possible que els comptes d’aquest any comptin amb els vots dels socialistes.

El judici a Borràs

Sobre la presidència al Parlament, Artur Mas ha donat la raó a Laura Borràs i també creu que “el que ha passat té a veure amb qui és i defensar el que defensa”. L’expresident, però, no entén per què no es pot elegir un president per a la Càmera que substitueixi a Borràs.