Els Comuns diuen que Catalunya està “segrestada per les ocurrències de Junts”

Els Comuns es reuniran aquesta setmana amb el Govern per començar a negociar els pressupostos de Catalunya. En una roda de premsa, el portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, també ha avisat al president de la Generalitat Pere Aragonès que no poden permetre que Catalunya “continuï segrestada per les ocurrències de Junts”. En aquest sentit, assegura que Aragonès “haurà de triar entre els regals fiscals als rics que volen fer Junts i la patronal o l’estat del benestar fort”.

Les condicions dels comuns

En Comú Podem vol que es noti l'”empremta” de la seva “aposta política” als pressupostos de la Generalitat de l’any vinent i, per això, Mena ha explicat que proposen quatre “elements fonamentals a l’hora de negociar-los”. El primer que demanen és que siguin “expansius, sense retallades i amb una forta inversió al sector públic”. En la reunió, els comuns exigiran que no hi hagi “cap rebaixa d’impostos a les rendes altes”, que s’abordi la pobresa energètica i la sobirania energètica amb un pla massiu de plaques solars i un “pla de xoc perquè ningú es quedi enrere en la crisi i la inflació”. L’última condició del partit és “que no siguin els catalans els qui paguin la crisi”.

Mena demana que, pels pressupostos de l’any que ve, el Govern els permeti “introduir les qüestions” que, pels comuns, “són fonamentals”. El portaveu ha recordat que els comptes de l’any passat es van acordar “amb una metodologia” que no els va permetre “participar des del minut zero”.

Porta oberta a un acord amb el PSC

El portaveu d’ECP ha assegurat que, per als comuns, “l’important dels pressupostos no és tant qui se sumi, sinó els continguts”. Per això, no descarta poder arribar a un acord amb el PSC sobre les negociacions dels comptes amb el Govern. Això sí, sempre que els socialistes “estiguin d’acord” amb el que proposen. “Nosaltres negociarem amb el Govern i plantejarem les condicions. Si són acceptades concretarem l’acord”, ha conclòs.

Illa confirma que el PSC es reunirà amb Giró per negociar els pressupostos | ACN

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, anunciava aquest mateix dilluns que els socialistes es reuniran en pocs dies amb el conseller d’Economia, Jaume Miró, per negociar els pressupostos. Davant d’aquesta imminent trobada, Mena ha assegurat que “si el PSC està d’acord” amb les condicions que ells plantegen, “benvingut sigui”.