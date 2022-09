Junqueras acusa membres del PSC i Junts de “tapar casos de corrupció”

El president d’ERC, Oriol Junqueras, ha acusat alguns dirigents del PSC i de Junts de “tapar-se les vergonyes i els casos de corrupció els uns als altres” i de voler dividir als catalans per a repartir-se despatxos en les institucions. A més, ha demanat als membres de Junts que no comparteixen l’estratègia de “confrontació constant” de la formació que “no es deixin arrossegar” per defensar els interessos d’alguns dels seus dirigents. Per a ell, alguns d’aquests dirigents prefereixen arrossegar les institucions catalanes “per a protegir els seus interessos personals, egoismes i miopies”.

En un Consell Nacional ordinari d’ERC a Barcelona aquest dissabte, Junqueras ha explicat que els votants de Junts es pregunten “per què alguns dels seus dirigents es plantegen cada dia de deixar el Govern i no s’han plantejat mai la possibilitat de deixar la presidència de la Diputació de Barcelona”, que ha dit que van regalar al PSC. En aquest sentit, el president d’ERC ha responsabilitzat els socialistes de què els trens de Rodalies no funcionin i també ha mencionat que tenen part de culpa en tot el cas d’espionatge de Pegasus, tot i que ha remarcat que per omissió del conflicte. “Durant dècades una part de Junts i del PSC ha representat una obra teatral en la qual han jugat a dividir la societat, a confrontar-nos els uns amb els altres”, i ha remarcat que el continuen fent, amb el mateix objectiu de repartir-se els despatxos, ha reiterat.

El president d’Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i la secretària general d’ERC, Marta Rovira | ACN

Marta Rovira defensa la unitat de Govern

També ha intervingut en el consell la secretària general d’ERC, Marta Rovira, que ha reivindicat que per a Esquerra “no és el moment de dimitir, sinó de ser” dins del Govern i de preparar-se per afrontar les perspectives econòmiques de cara a la tardor. Rovira ha assegurat que està preocupada perquè el Govern no sigui fort ni estigui cohesionat per estar massa pendent d’un debat intern entre els seus socis: “Ens preocupa que la divisió interna de Junts desestabilitzi” a l’Executiu.

En aquest sentit, Rovira ha assegurat que “no poden assumir ni tolerar que el Govern estigui pendent d’un debat pendent de tancar amb el soci de Govern”. Ella mateixa ha afegit que hi ha partits més preocupats per les elits que per la resta de la societat. Rovira, també a trobat un moment per defensar la unitat independentista: “No acceptem que això vagi de treure uns vots més en les eleccions ni d’acusar-se els uns als altres de traïdors o de botiflers“.