ERC demana explicacions per l’esborrada de l’1-O a l’article d”Alcarràs’

Esquerra Republicana ha presentat una moció al Senat on exigeix explicacions al Ministeri de Defensa per l’esborrada de la informació relativa a les càrregues de l’1 d’Octubre a Alcarràs que es descrivia en un article de la Viquipèdia sobre la pel·lícula. Un enginyer informàtic va demostrar el passat dimarts que darrere de les modificacions d’aquest article hi havia una IP del Ministeri de Defensa, el que ha generat molta polèmica i ha obligat el ministeri a obrir una investigació. El text dels republicans es debatrà a la Comissió de Defensa després de l’escàndol per l’eliminació de la part de les càrregues de la Guàrdia Civil al municipi i l’afegiment de la paraula “il·legal” per parlar del referèndum. Aquestes modificacions es van fer justament quan es va saber que Alcarràs serà la pel·lícula que representarà Espanya als Oscars.

La moció dels republicans ha de servir, diuen, per fer saber al govern espanyol el seu “malestar” i “indignació” per l’esborrada d’aquest tros de l’article de Viquipèdia sobre Alcarràs així com el de la resta de la població catalana. En el text presentat els republicans recorden que “aquell dia, a les 8.45 h del matí 80 agents antiavalots van intentar impedir la celebració del referèndum, però es van trobar amb una mobilització pacífica de més de mig miler de persones que bloquejaven l’accés”, situació que està reflectida de forma realista al film de Carla Simón.

La pregunta a Defensa: “Per què vol ocultar les càrregues policials?”

A més, durant la seva intervenció al Senat, la portaveu adjunta d’ERC, Sara Bailac, ha subratllat que cal recordar que a banda dels 20 ferits que hi va haver per les càrregues de la Guàrdia Civil també es va produir la “injusta inhabilitació” de l’alcalde d’Alcarràs en aquell moment, Miquel Serra, que a més va ser condemnat per un delicte de desobediència. En el text que ha registrat la formació republicana ERC exigeix al govern espanyol el reconeixement dels fets de l’1 d’Octubre a Alcarràs i l’exercici del dret a l’autodeterminació.

Està previst que en la pròxima sessió de control al Senat, el pròxim dimarts 20 de setembre, Bailac pregunti directament a la ministra de Defensa “per què el Ministeri de Defensa vol ocultar les càrregues policials de l’1 d’octubre del 2017 a Alcarràs?”.