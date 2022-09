Denuncien que el Ministeri de Defensa manipula l’1-O a l’article sobre ‘Alcarràs’ a Viquipèdia

El Ministeri de Defensa del govern espanyol ha estat enxampat manipulant les referències al Primer d’Octubre a l’article de la Viquipèdia d’Alcarràs, la pel·lícula catalana que anirà als Òscar com a representant de l’Estat espanyol. Així ho ha denunciat l’enginyer informàtic Josep Maria Ganyet a través de Twitter.

La Viquipèdia permet comprovar l’historial de les edicions que s’ha anat fent d’un article. En aquest cas, es pot comprovr com a les 14.18 hores d’aquest dimarts s’ha modificat una menció a l’1-O. Inicialment s’hi podia legir: “la policia espanyola va carregar contra els ciutadans per evitar-ne la realització (del referèndum)”, mentre que algú del Ministeri de Defensa ha passat a titllar el referèndum “d’il·legal”, eliminant les referències a la violència exercida per les forces de seguretat de l’Estat ara farà cinc anys.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, subjecta l’Os d’Or amb la directora d”Alcarràs’, Carla Simón / ACN

Una IP que pertany el ministeri de Defensa

Un cop es fan els canvis, Viquièdia permet obtenir l’adreça IP de qui els ha executat. En aquest cas, es tracta de la IP amb el número 193.33.2.243, i com que totes aquestes adreces són públiques, es pot saber on es troben ubicades fent una simple cerca en diferents pàgines especialitzades. Doncs bé, aquesta IP pertany ni més ni menys que al ministeri de Defensa.

Sembla que el Ministeri de la Veritat ha reescrit la història d’Alcarràs aquest migdia.



Mai que ho tornin a fer, només heu de fer clic a “Mostra l’historial”, a la pàgina d’Alcarràs, trobar l’edició en qüestió i després clic a “desfés”.#lifehack #piolinhack pic.twitter.com/zZ8ejcpP5F — Josep M. Ganyet (@ganyet) September 13, 2022

Alcarràs, pel·lícula rècord

La pel·líula catalana Alcarràs, dirigida per Carla Simón, continua ampliant el seu èxit i ha estat seleccionada finalment per representar l’Acadèmia Espanyola del Cinema en la cursa per als Oscars. A la terna en la qual estava preseleccionada hi havia també Cinco lobitos, d’Alauda Ruiz de Azúai i protagonitzada per l’actriu catalana Laia Costa, i As Bestas, de Rodrigo Sorogoyen, una coproducció en què també hi ha capital català.

Ara comença la batalla per aconseguir que Alcarràs sigui nominada com a finalista, una cursa que ja va viure Simón amb Estiu 1993 i que anys enrere havia portat també Pa Negre fins a les portes de ser candidata. Si passa aquesta selecció dels acadèmics de Hollywood, Alcarràs serà en la cerimònia que se celebrarà el 12 de març de l’any que ve a Los Angeles, que es retransmetrà a tot el món, com a nominada a l’Oscar a la millor pel·lícula internacional.