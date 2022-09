Defensa investiga l’esborrada de l’1-O a Alcarràs a la Viquipèdia

El Ministeri de Defensa ha confirmat aquest dimecres que ha obert una investigació amb l’objectiu de determinar si realment es va modificar l’article de la Viquipèdia sobre la pel·lícula Alcarràs des d’una IP del ministeri. La modificació en aquest article va ser eliminar l’explicació sobre les càrregues policials que va patir el municipi durant l’1 d’Octubre del 2017. A l’article, a més, s’hi va afegir la paraula “il·legal” per referir-se al referèndum. La modificació va sortir a la llum aquest dimarts a la tarda i els mitjans se’n va fer ressò justament perquè va passar poques hores després de l’anunci que Alcarràs representarà Espanya als Oscars per lluitar pel guardó a millor pel·lícula estrangera. Diversos usuaris de les xarxes socials van alertar d’aquesta modificació i van concretar què s’havia canviat. L’enginyer informàtic Josep Maria Ganyet també va esbrinar d’on era l’IP, que va resultar ser del ministeri de Defensa espanyol.

Aquest dimecres fonts del ministeri de Defensa han indicat a l’Agència Catalana de Notícies que segons quin sigui el resultat de la investigació que han obert enviaran al jutjat les conclusions o s’adoptaran les mesures oportunes per esclarir els fets.

Tots els canvis que es van fer a l’article

El cas és que la Viquipèdia té una part on es pot consultar l’historial de les edicions que s’han fet d’un mateix article. Així és com aquest enginyer va descobrir que a les 14:18 hores es va modificar la frase “la policia espanyola va carregar contra els ciutadans per evitar-ne la realització (del referèndum)”, que va desaparèixer perquè no hi hagués constància de la violència exercida per les forces de seguretat de l’Estat a la consulta de fa cinc anys. A més, hi van afegir referèndum “il·legal”.

En consultar quina IP havia fet aquestes modificacions, van veure que es tractava de la IP 193.33.2.243. Només va caldre buscar aquesta adreça, que és pública, per veure que es tractava del ministeri de Defensa, que ara ho investigarà.