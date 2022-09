Illa acusa ERC i Junts de paralitzar el Govern i de mantenir el conflicte

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha carregat aquest diumenge contra ERC i Junts per mantenir un “conflicte crònic” i “paralitzant” pel Govern. Durant la Festa de la Rosa del PSC a Gavà (Baix Llobregat), el socialista ha criticat que els conflictes entre els socis independentistes “s’estenguin al Parlament”. “Mereixem un Parlament amb una presidència amb les funcions plenes i reconegudes”, ha exigit. El cap de l’Oposició ha tornat a emplaçar el president de la Generalitat, Pere Aragonès, a dialogar amb els partits catalans i ha defensat el catalanisme “constructiu”, “inclusiu” i de l’autogovern. Pocs dies abans del cinquè aniversari de l’1-O, Illa ha dit que no és una data de “celebració” sinó de “reflexió”.

Demana diàleg a Catalunya

El socialista ha insistit un dia més que cal “practicar el diàleg a Catalunya”. “És molt saludable, senyor Aragonès. El mateix que practica a Madrid practiqui’l amb el primer partit de Catalunya, el PSC”, ha dit Illa.

Illa ha recordat l’1-O com un moment “àlgid de l’enfrontament i la divisió”. “No ens ha portat res de bo a Catalunya. No hi ha res a celebrar sinó a reflexionar. Més reflexió i menys celebració. Convido a la societat catalana i l’espanyola a reflexionar per no repetir erros, per avançar amb el retrobament”, ha destacat.

Un moment al final de l’acte polític a la Festa de la Rosa del PSC amb tots els dirigents que han intervingut Data de publicació: diumenge 25 de setembre del 2022, 14:00 Localització: Gavà Autor: Guillem Roset

Illa ha apel·lat a un “camí ampli” on “hi cabem tots”. El socialista ha explicat que el PSC defensa el català “però per defensar-lo no ataquem al castellà”, ha recordat.

“Menys crispació i més roses, menys banders i crits i més acords”, ha dit en la recta final de la intervenció. De fet, al llarg de l’acte polític han estat constants les crítiques cap al PP. Illa ha assegurat que “no es patriòtic enfrontar els territoris de l’Estat” ni tampoc “rebaixar els impostos als que més tenen”. “Fer les dues coses és rosar la mala fe”, ha afirmat.

Objectiu del PSC: desbancar Colau i Aragonès

Durant l’acte han estat constants les crides a aconseguir que Illa sigui el proper president de la Generalitat i que el el president del PSC de Barcelona, Jaume Collboni, sigui el proper alcalde. En aquest sentit, Collboni ha pronosticat que una gran “marea socialista” donarà la victòria al PSC a les properes eleccions municipals i es podran “recuperar alcaldies”. “És hora d’obrir una nova etapa a Catalunya i a Barcelona amb un alcalde socialista”, ha exclamat. Collboni ha assegurat que Barcelona ha de recuperar “l’orgull”, “la il·lusió” i els “projectes transformadors”. “Nosaltres liderarem aquesta nova etapa, vull liderar-la com a alcalde de Barcelona”, ha conclòs.

L’alcaldessa de Sant Boi de Llobregat, Lluïsa Moret, ha carregat contra el president de la Generalitat, Pere Aragonès, en considerar que no pot governar Catalunya perquè “genera patiment” a la ciutadania. També s’ha referit al president del PP, Alberto Núñez Feijóo, i ha dit que no pot governar a Espanya pel mateix motiu. “Qui estima al seu país no genera un patiment constant a la ciutadania i està absent”, ha dit en referència a Aragonès i Feijóo. Al líder popular l’ha acusat de “mentir” i “confrontar”.

La Pineda de Gavà ha acollit el retorn de la Festa de la Rosa del PSC després d’anys afectada per la pandèmia amb centenars de simpatitzats de la formació. A les portes del recinte s’han concentrat activistes de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i pels lloguers que han protestat en alguns moments de l’acte polític.