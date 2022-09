Ayuso no entén el 25% de castellà perquè hauria de ser “un 100%”

La presidenta de la Comunitat de Madrid -i autoproclamada presidenta de Tabàrnia a la capital espanyola-, Isabel Díaz Ayuso, ha tornat a parlar de la situació a Catalunya, on segons ella regeix “la llei de la selva”. Ayuso ha insistit que les famílies que vulguin escolaritzar els seus fills “un 100%” en castellà haurien de poder-ho fer. “No entenc això del 25%. Em sembla que és un 100%, que les famílies que vulguin a Catalunya també tenen dret a escolaritzar els seus fills i ser, a més de ser bilingües, absolutament coneixedors i que dominin a la perfecció una de les llengües més importants del planeta”, ha defensat en un esmorzar informatiu que ha organitzat aquest matí el diari espanyol El Mundo.

En aquest esmorzar, Ayuso ha assegurat que a Catalunya hi ha “una enorme inseguretat jurídica” tant pel que fa a la llengua a les escoles com a altres qüestions. Ha estat llavors quan ha dit que “el que passa a Catalunya s’està convertint en la llei de la selva“. Aquesta inseguretat jurídica que percep Ayuso està en “moltíssims altres aspectes” a més de la llengua. “Quan es fomenta l’ocupació, el comerç il·legal, quan l’Estatut ja contempla molts articles inconstitucionals, amb la retolació de comerços i moltes altres actuacions”, ha assenyalat. Segons Ayuso a Catalunya es fa “mal a l’economia, a la convivència i s’expulsa l’empresa”.

Carrega també contra Vox

Tot i aquestes declaracions, Ayuso també ha dit que es parla amb “molta lleugeresa” d’aplicar l’article 155 a Catalunya en l’àmbit educatiu. Aquesta és una proposta de Vox, pel que els ha tirat un dard en parlar de la facilitat que hi ha a l’hora de demanar aquest article de la Constitució espanyola. “També m’ho volien aplicar a mi”, ha dit Ayuso, que creu que el PP ha de tenir un “discurs molt clar” sobre tot el que farà un cop arribi a la Moncloa, com creu que passarà en les pròximes eleccions. Els populars, ha dit, “restauraran el compliment de les normes, de la Constitució i de l’Estat” a Catalunya.

Crítiques del president d’Extremadura al dúmping de Madrid i Andalusia

En un altre esmorzar informatiu, aquest cop d’El Periódico d’Espanya, el president de la Junta d’Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha carregat fortament contra l'”error” que Andalusia i Madrid presumeixin de la rebaixa d’impostos contra Catalunya. “Si aprofites una decisió legítima per posar un dit a l’ull a una altra comunitat, a la que per cert hem estat demanant contínuament que es dediqui a parlar dels temes del dia a dia i no d’un altre, és un error”, ha reblat. “Fa uns anys estaven preparant un referèndum, i ara no, i si a l’empresariat català li ha cotat molt sobreviure en aquesta situació difícil, no crec que el millor escenari sigui anar a posar el dit a l’ull”, ha defensat.