Ayuso accepta ser la presidenta de la “República de Tabàrnia” a Madrid

Acte surrealista a Madrid. La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acceptat aquest dimarts ser la presidenta de Tabarnia a Madrid. Ho ha fet en un acte “lúdic” organitzar per l’Assemblea Nacional de Tabàrnia a un restaurant madrileny. “Enfront de l’autoritarisme, llibertat, llei i igualtat davant ella; enfront de la tirania, veritat; i davant el despropòsit polític, ciutadans adults, responsables i braus”, ha dit en el seu discurs d’acceptació d’aquest càrrec simbòlic. A la cita al restaurant hi han anat promotors d’aquesta plataforma i coneguts espanyolistes com Tomás Guasch, Miquel Giménez, Juan Carlos Girauta i José Mª Fuster-Fabra.

A banda d’investir Ayuso com a presidenta han nomenat els seus ambaixadors: l’actriu Mónica Pont, el torer José Ortega Cano, el cantant Ramón Arcusa, el productor Alejandro Abad i el presentador Javier Cárdenas. “Si ets fatxa, ñordo, tavernari, espanyol… ets tabernés. Si vols pensar, parlar, sentir i viure en llibertat… ets tabernés”, resava un dels fulls volants que s’han lliurat en aquest acte. També es proposava als assistents fer-se amb el carnet ‘Heroi de Tabàrnia’ per 60 euros anuals.

El discurs d’Ayuso: “Aquí no crearem llocs de feina per als odiadors d’Espanya”

“Estimats membres de la República Coronada de Tabàrnia, com a bona tabernesa, accepto amb gust el vostre oferiment per a ser presidenta de Tabàrnia a Madrid. Amb tant de soroll polític, enfrontament i anàlisis sobre política, geopolítica, economia… i fins i tot sobre el que hem de menjar, s’agraeix un esdeveniment lúdic i interessant com aquest, amb una bona canya i una bona botifarra”, ha assegurat la presidenta a l’inici de la seva intervenció. Ayuso ha rebut molts aplaudiments en un ambient que ha titllat reiteradament de “lúdic”.

Després ha tranquil·litzat els “55.000 catalans que viuen i alegren la vida a Madrid” i els ha garantit que no crearan “una xarxa d’ambaixades, ni cap reducte oficial per a premiar a l’agraciat ni crear llocs de feina per a cap odiador professional d’Espanya”. També ha donat la benvinguda als “madrilenys de Catalunya” i els ha dit que poden “estar tranquils a casa”.

“Els tabernesos de Catalunya i els tabernesos de Madrid tenim moltes coses en comú i una és que parlem clar i amb bravesa torera. Treballem molt però ens encanta prendre alguna cosa amb la nostra gent quan el dia surt malament, i si surt bé… també per a celebrar-ho”, ha conclòs Ayuso.