El dúmping d’Ayuso dispara l’aportació catalana a l’impost de patrimoni

Catalunya va aportar el 45% de l’impost de patrimoni de l’Estat l’any 2020, segons ha publicat aquest dilluns l’Agència Tributària, una xifra que multiplica quasi per quatre l’aportació de la segona comunitat autònoma, el País Valencià, que va aportar el 13% de la suma total recaptada per l’Estat espanyol. Ara bé, aquesta xifra desproporcionada per part de Catalunya no acaba de ser del tot real, ja que la Comunitat de Madrid bonifica el 100% d’allò que recapta és a dir que no fa pagar ni un sol euro als grans patrimonis, un moviment integrat dins de l’estratègia de dúmping fiscal del govern d’Isabel Díaz Ayuso.

Tornant a l’aportació de Catalunya a l’impost, els més de 80.000 declarants van pagar un total de 546,5 milions d’euros en concepte de patrimoni. Aquests declarants representen el 42% dels contribuents si deixem fora el patrimoni madrileny, i tenen, de mitjana, 2,6 milions d’euros en patrimoni. Del total recaptat a Catalunya, el 58,6% procedeix d’homes, mentre que el 41,4% restant va ser aportat per dones. En total l’Estat va recaptar el 2020 un total de 1.203,7 milions d’euros procedents de 212.284 patrimonis, amb Catalunya com a gran pagadora. Per darrere trobem el País Valencià amb una aportació de l’11,9% i 156,3 milions, i Andalusia, amb una aportació del 8,8% i 93,3 milions d’euros.

El conseller d’Economia del Govern, Jaume Giró – Mireia Comas

Madrid, les seves pròpies lleis

Les facilitats fiscals que la Comunitat de Madrid ofereix als grans patrimonis permeten que l’aportació del territori de la capital de l’Estat sigui zero. La norma de la comunitat, de fet, no exigeix la declaració dels patrimonis inferiors als 2.000.000 milions d’euros, i bonifica el 100% de totes les quanties declarades. Segons les dades de l’Agència Tributària, la quota dels patrimonis madrilenys hauria de superar els 992 milions d’euros, prop del doble de l’aportació final catalana. El govern de Díaz Ayuso, però, perdona als seus contribuents el total d’aquesta taxa.

La xifra correspon als més de 200.000 milions d’euros de patrimoni que registra la hisenda de l’Estat registrats a la Comunitat de Madrid. Amb poc més de 19.000 declarants, les grans fortunes madrilenyes compten amb un patrimoni mitjà superior als 10,3 milions d’euros, una xifra que multiplica per quatre la riquesa individual dels pagadors catalans.