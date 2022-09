El president d’Andalusia enarbora el dúmping fiscal per atreure empresaris catalans

El president de la Junta d’Andalusia, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha cridat a les grans fortunes i empresaris catalans a traslladar-se a la comunitat després de l’eliminació de l’impost de patrimonis. El retall del tribut, part d’una estratègia de dúmping fiscal que comparteix amb la Comunitat de Madrid, situa l’andalusa com la segona comunitat de l’Estat amb menys pressió fiscal.

Moreno Bonilla, en la seva intervenció al Foro Vocento de Sevilla, ha fet una crida als empresaris catalans, assegurant que Andalusia “és la seva terra” enfront una Catalunya que aporta la seva part de tributs com Patrimoni o Successions i Donacions. El popular ha apel·lat, a més, a l’espanyolitat del territori com a argument per instal·lar-hi empreses i grans fortunes. “Aquí no ens independitzarem mai perquè som orgullosa part d’Espanya”, ha avisat Bonilla.

El ministre de Seguretat Social, José Luís Escrivá, ha considerat un “despropòsit” la competència fiscal a la baixa de comunitats com Andalusia o Madrid / EP

Orgullós de no pagar

Andalusia, així, passa de ser una de les comunitats autònomes que més aportava a les arques de l’Estat a ser la segona amb menor pressió fiscal. A més, ha argumentat que la supressió de l’impost de patrimoni no suposarà una caiguda important de la recaptació. En tant que els contribuents andalusos justifiquen substancialment menys patrimoni que els catalans –amb una aportació durant el 2020 de 93,3 milions d’euros, més de 60 milions per sota de Catalunya– Moreno Bonilla calcula que els ingressos autonòmics s’igualarien via IRPF amb l’atracció de 7.200 nous patrimonis a territori la comunitat.

Competència internacional

Moreno Bonilla ha celebrat que, amb la mesura de competència fiscal a la baixa, Andalusia farà competència no només a altres territoris de l’Estat, sinó també amb països de l’entorn. El president ha apuntat a les “agressives polítiques tributàries” aplicades a Portugal o el Marroc amb l’objectiu d’atreure noves empreses i fortunes contribuents. En aquest sentit, ha atribuït als grans patrimonis la creació d’ocupació al territori, tot assegurant que la mesura “tindrà una gran repercussió” al mercat de treball andalús.