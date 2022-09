Pressió per adoptar “immediatament” l’impost mínim de societats

El govern espanyol reclama l’adopció “immediata” de l’impost mínims de societats. Així ho ha traslladat la vicepresidenta primera del govern espanyol, Nadia Calviño, a la resta de ministres europeus durant una trobada informal de ministres de finances del club comunitari celebrada a Praga. Aquesta mesura es va proposar a mitjans del 2021 però mai ha estat aprovada perquè els països membres de la Unió Europea no es posen d’acord amb com aplicar-la. Aquest divendres en la reunió a Praga Calviño ha defensat la proposta per “assegurar els sistemes fiscals” i perquè d’aquesta manera les grans empreses “també financin els serveis públics i una xarxa de seguretat molt important per als ciutadans europeus”.

L’Estat espanyol, Alemanya, Itàlia, França i els Països Baixos han signat aquest divendres una declaració conjunta reafirmant el seu compromís amb la mesura, però els altres països no han fet el pas. Segons un comunicat d’aquest divendres els ministres signants defineixen l’impost de societats global com “una palanca clau” que servirà per millorar la justícia fiscal i lluitar contra l’evasió d’impostos i l’economia submergida d’una forma “més eficient”.

Els països signants, decidits a seguir endavant sense acord

En aquest comunicat els estats que han signat a favor d’aquest impost es mostren decidits a implementar-lo malgrat que la proposta no tingui l’acceptació unànime dels vint i set. Per ara aquest requisit és ineludible i no aclareixen com ho faran per poder aprovar el mecanisme sense el vistiplau de la resta. “Si no s’assoleix una resposta unànime en les pròximes setmanes, els nostres governs es comprometen a continuar endavant; estem preparats per aplicar el tipus mínim l’any 2023 per qualsevol mitjà legal possible”, resolen al text.

Així, cal que la mesura superi el veto que han establert Irlanda, Hongria i Estònia, que de moment són retincents a establir un impost comú de societats del 15%. Aquesta proposa dels països signants coincideix amb la pujada històrica de tipus d’interès que va anunciar aquest dijous el Banc Central Europeu (BCE). Els tipus d’interès escalen 0,75 punts, una xifra que no es veia des de fa dues dècades. Respecte a això, Calviño ha dit que era “l’esperat pels mercats” per la situació actual de la inflació i la crisi econòmica.

El govern espanyol, optimista amb poder reduir la inflació

La ministra espanyola s’ha mostrat molt optimista pel que fa a la reducció de la inflació i ha insistit que els organismes econòmics mantenen les perspectives de creixement “fort” de l’economia espanyola per aquest any.