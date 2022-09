Ayuso acusa la Generalitat de tenir “impostos inventats amb enginyeria fiscal”

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmat aquest dimecres que “el que ha de fer” la Generalitat de Catalunya és “abaixar els impostos a tots els ciutadans“, perquè “és incomprensible” que Catalunya tingui “una dotzena d’impostos inventats amb enginyeria fiscal”. En aquest sentit, Ayusa es refereix a aquells impostos que recapta el Govern que no hi ha en altres comunitats autònomes. “Són traves a l’empresa i l’autònom, i no existeixen a la Comunitat de Madrid”, ha dit. Ayuso també ha advertit que si el govern espanyol intenta limitar la capacitat del govern de Madrid respecte als impostos cedits anirà als tribunals.

Ayuso ha centrat bona part de la roda de premsa posterior al seu Consell de Govern a parlar de Catalunya. D’aquesta manera, ha remarcat que hi ha hagut molts empresaris que han marxat de Catalunya, tot i que no ha pogut afirmar el nombre exacte perquè “no disposa de les dades”. Tot i això el que sí s’ha atrevit a dir és que ha estat una decisió que han pres per “deixar de pagar impostos”. “La majoria de les fugides es van produir el 2017 amb el cop d’Estat”, ha dit la presidenta de la Comunitat de Madrid.

Isabel Díaz Ayuso | Europa Press

La rebaixa de l’impost de patrimoni

Tot plegat en el marc de la defensa de la rebaixa de l’Impost de Patrimoni que el president andalús, Juanma Moreno, va anunciar aquesta setmana i que ja no es paga a Madrid. La rebaixa beneficia aproximadament 17.000 andalusos amb un patrimoni superior a un milió d’euros i farà que la Junta d’Andalusia deixi d’ingressar aproximadament 120 milions d’euros, segons dades del govern espanyol. Segons Ayuso, l’Impost de Patrimoni és “anacrònic, atempta contra la propietat i especialment contra les famílies que estalvien i que cuiden el patrimoni”.

La presidenta de la Comunitat de Madrid ha tornat ràpidament a parlar de Catalunya perquè “no té sentit que en aquest país les comunitats autònomes governades per nacionalistes poden fer tot el que considerin, fins i tot impedir el dret constitucional dels catalans a estar escolaritzats per conèixer i parlar el seu idioma, i les comunitats que tenim total respecte a la llei i les normes no puguem aprovar mesures beneficioses per als contribuents”.