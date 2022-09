Moncloa para els peus a Escrivá amb la proposta de recentralitzar impostos

La Moncloa ha desmentit immediatament el ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá, que aquest matí ha apostat per centralitzar impostos per evitar la competència entre comunitats autònomes. Aquest xoc de postures es deu, segons Moncloa, a què el que ha dit Escrivá és una “opinió personal” i no un objectiu del govern espanyol. Quan Escrivá ho ha dit en unes declaracions a Onda Cero s’ha desfermat una onada de crítiques cap al govern espanyol per part de les comunitats autònomes, que no veurien amb bons ulls aquesta recentralització d’impostos.

Ha estat la portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, l’encarregada de parar els peus a Escrivá en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. Rodríguez ha dit que la intenció de la Moncloa és que s’abordi la fiscalitat de l’Estat “de la mà del model de finançament autonòmic“. En ser preguntada per una valoració de les declaracions d’Escrivá, la portaveu ha dit que “no hi ha res a aclarir” perquè el ministre “ho ha aclarit” en dir que eren opinions personals. Rodríguez ha dit que en el que calen acords és en el model de finançament, i han de ser pactes que “respectin l’àmbit competencial i al mateix temps garanteixin estàndards d’igualtat de drets als espanyols, visquin on visquin”.

Les declaracions d’Escrivá que han provocat un terratrèmol a Moncloa

La polèmica ha començat aquest matí quan el ministre de Seguretat Social ha dit en una entrevista a Onda Cero que és partidari de centralitzar impostos davant el “despropòsit” que les comunitats autònomes competeixin entre si en fiscalitat. Les declaracions han arribat en un moment en què Andalusia s’ha unit al dúmping de Madrid, ha eliminat l’impost de patrimoni i ha instat els catalans a marxar cap allà perquè hi ha menys impostos.

És cert que Escrivá ha dit que eren valoracions “personals” i que ja les havia defensat abans d’ocupar aquest càrrec, però això no ha evitat un terratrèmol que ha arribat a Madrid i ha obligat la ministra portaveu a abordar aquesta qüestió davant la insistència dels periodistes. En concret, Escrivá ha dit que “a Espanya estem molt instal·lats en aquesta cessió d’impostos que té molta tradició, però que a mi, personalment, no m’agrada i que genera aquestes derives tan indesitjables com les que estem veient aquests dies” en referència a l’anunci del president andalús.

En tot cas, fonts coneixedores del govern espanyol asseguren a Europa Press que l’executiu de Pedro Sánchez no té cap intenció de centralitzar els impostos i treure les competències al respecte que tenen les comunitats autònomes.