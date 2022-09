Álvarez de Toledo es desmarca del PP i vota amb Vox un altre 155 a Catalunya

L’exportaveu del PP al Congrés dels Diputats Cayetana Álvarez de Toledo s’ha tornat a desmarcar del seu grup parlamentari aquesta vegada votant a favor de la iniciativa de Vox per a aplicar l’article 155 de la Constitució per a garantir l’ensenyament en castellà a Catalunya. Mentre que la resta del Grup Popular ha votat en contra, la que fora cap de llista del partit per Barcelona en les últimes generals ha donat suport a la proposta, que també ha rebut el suport de Ciutadans.

La iniciativa de Vox, que han tombat els partits del govern espanyol i les formacions nacionalistes i independentistes, demandava l’activació del citat precepte constitucional davant la “negativa de la Generalitat a complir la sentència del Tribunal Suprem que estableix que els escolars catalans tenen dret a rebre un 25% de les classes en castellà”.

El text s’ha sotmès a votació per punts i, en les quatre votacions en les quals s’ha dividit, Álvarez de Toledo ha desoït la consigna del seu partit. Mentre que el PP ha rebutjat l’apartat relatiu al 155 i s’ha abstingut en els altres quatre, el seu exportaveu ha secundat tots, juntament amb Vox i Cs.

Santiago Abascal durant el debat de moció de censura impulsat per VOX

Vox, a favor

La cambra espanyola ja va rebutjar el mes de desembre passat aquest text de Vox, quan el va presentar en forma de moció, però el tercer grup de la cambra va decidir tornar a sotmetre’l a votació després de les manifestació celebrada diumenge passat a Barcelona en favor de l’ensenyament en castellà.

A més de l’activació del 155, Vox reclamava canvis legislatius per a assegurar l’ensenyament del castellà i en castellà en els sistemes educatius de tot l’Estat espanyol, a fi de satisfer “el deure dels espanyols de conèixer-lo així com d’emparar el dret de tots a usar-lo”.

No és el primer cop que trencar la disciplina de vot

També plantejava instaurar un règim sancionador per als qui obstaculitzin o impedeixin el compliment efectiu de l’article 3 de la Constitució, el que estableix que el castellà és la llengua oficial de l’Estat.

De la mateixa forma, la tercera força del Congrés demanava revertir la “instrumentalització” que, des del seu punt de vista, fan diferents poders públics regionals fan de les llengües espanyoles “com a element de divisió i confrontació entre territoris i entre espanyols i “l’especial respecte i protecció” del patrimoni cultural que suposa la riquesa de les diferents modalitats lingüístiques d’Espanya dins del marc constitucional.

No és la primera vegada que Álvarez de Toledo trenca la disciplina de vot, perquè ja ho va fer el mes de desembre passat al no donar suport als candidats per a la renovació del Tribunal Constitucional que el PP havia pactat amb el PSOE per considerar que no eren el perfil adequat per al càrrec. La direcció del Grup Popular la va sancionar per aquella indisciplina.