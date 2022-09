Una entitat espanyolista carrega contra “l’exclusió del castellà” a l’aula

L’Assemblea per una Escola Bilingüe (AEB) ha carregat aquest dijous contra “l’exclusió del castellà” que segons l’entitat espanyolista hi haurà a les escoles catalanes arran de l’anunci del Departament d’Educació, que ha comunicat avui als centres educatius que aplicaven el 25% de castellà per resolució judicial que aquest curs no ho hauran de fer. Aquestes declaracions han fet saltar les alarmes a l’AEB, que ha assegurat que tant el govern espanyol com el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) estan permetent que no es compleixi la resolució.

A través d’un comunicat emès aquest dijous, l’entitat ha acusat directament el govern espanyol de ser “còmplice” de la inexecució de la sentència, així com al TSJC, considerant que “no ha prioritzat els drets lingüístics dels catalans”. En aquest sentit, han expressat el seu “temor a l’exclusió del castellà” a les escoles catalanes. Per tot plegat, l’entitat ha fet una crida a la participació de la ciutadania en la manifestació convocada pel 18 de setembre: “Cal una reacció”, han anunciat.

El conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray / ACN

Educació no acatarà la decisió del TSJC

El departament d’Educació ha assegurat a les escoles que havien estat obligades a fer un 25% de les classe sen castellà no ho hauran de fer durant aquest nou curs. Una decisió que ha encès l’AEB, que ha recordat que les decisions judicials “no poden deixar de ser aplicades de manera unilateral” ni pel departament, ni pels directors dels centres. Per això, ja ha avisat que exigirà responsabilitats judicials “en cas que aquells alumnes que ja gaudeixen d’un ensenyament on el castellà és vehicular juntament amb el català, deixin de rebre’l”. D’altra banda, segons l’associació, el Govern ha demostrat que el seu objectiu “no és cap altre que excloure el castellà de l’àmbit educatiu i de l’institucional en general” Un fet que considera que es fa sense “motivació pedagògica”.