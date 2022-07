Fiscalia demana l’arxiu de les querelles contra Cambray pel decret del 25%

Finalment, la Fiscalia Superior de Catalunya ha demanat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que inadmeti a tràmit les querelles presentades contra el conseller d’Educació, Josep González Cambray. Unes denúncies interposades per la líder de Ciutadans, Vox, i entitats com Hablamos Español i Convivència Cívica Catalana contra el decret del 25%. De fet, de la denúncia registrada per Inés Arrimadas davant la fiscalia catalana, el ministeri públic l’arxiva directament sense perjudici que presentin una denúncia a l’autoritat judicial.

En el seu decret d’arxiu, el cap del ministeri públic a Catalunya, Francesc Bañeras, argüeix que dels canvis normatius per esquivar l’obligatorietat del 25% del castellà a les aules no s’encabeixen en cap tipus penal com la desobediència o prevaricació administrativa. En els escrits, als que ha tingut accés El Món, la fiscalia considera que el nou marc normatiu no afecta a l’autonomia dels centres tal i com denunciaven els partits i les entitats ultraespanyolistes.

Part del decret de fiscalia que reclama arxivar la denúncia contra Cambray pel decret del 25%/QS

Cap tipus delictiu

De fet, el ministeri públic conclou que la batalla judicial, processal i jurídica del departament que dirigeix González Cambray és legítima en tant que utilitza els paràmetres i conductes que li permet la llei. D’aquí que no es pugui deduir una conducta desobedient als paràmetres de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que imposava el 25% de castellà a les aules catalanes.

En aquest sentit, considera que el poder legislatiu està perfectament legitimat per crear un nou marc normatiu de l’ensenyament a Catalunya. Així considera que la nova regulació no afecta a qüestions nuclears com és el poder de decisió de les direccions dels centres, l’autonomia escolar o la llibertat per elaborar els seus projectes lingüístics o educatius. En aquest marc, fiscalia remarca que mai cap dels centres que han estat requerits a aplicar l’ordre de la sentència del TSJC sobre el percentatge de castellà s’hi han negat. D’aquí que el ministeri públic no vegi per enlloc cap delicte.

Les tres peticions d’arxiu de la fiscalia o inadmissió de les denúncies de Vox,i les dues entitats ara han de ser analitzades i decidides per la sala Penal i Civil del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. La de Ciutadans, en ser una denúncia a fiscalia, el mateix ministeri públic l’arxiva però recorda a la formació política que si ho vol, pot posar en coneixement la mateixa denúncia davant el TSJC.