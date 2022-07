Cambray i els sindicats arriben a un acord per reforçar el personal dels centres

El conseller d’Educació, Josep Gonzàlez Cambray, ha signat un acord amb els sindicats educatius representats al Comitè Intercentres per tal de fixar el nombre de professionals d’atenció educativa ‘extra’ que hi haurà el pròxim curs. Aquest personal inclou educadors socials, TEIs i personal de suport a l’alumnat vulnerable. Fins ara els centres tenien reforços Covid estatals, però enguany el govern espanyol els retirarà, pel que la conselleria ha reorganitzat les partides del seu pressupost i destinarà 52,2 milions en aquest programa per incrementar els professionals d’atenció educativa als centres. Els diners provindran dels fons europeus (40% del total) i la resta sortirà del departament d’Educació. Ara bé, la majoria de professionals que no es podran reincorporar perquè l’Estat ha anunciat que farà caure els reforços Covid -i el Departament no té prou pressupost per contractar-los- seran docents.

El moment en què Cambray ha signat l’acord amb el Comitè Intercentres / I.N

Aquest anunci del departament és paral·lel a l’augment de dotacions que va acordar el Govern el passat dimarts. El Consell Executiu va pactar un increment de 2.400 dotacions, que juntament amb els reforços que s’han acordat aquest divendres s’incorporaran al sistema aquest setembre.

Cambray ha assenyalat que el govern espanyol ha estat intransigent i no ha acceptat mantenir els fons per reforçar els centres després de la pandèmia. De fet, el conseller va enviar una carta a la ministra d’Educació, Pilar Alegría, on li traslladava que és “imprescindible” mantenir recursos per atendre l’alumnat vulnerable. “Tenim més alumnat vulnerable que abans de la pandèmia i qui era vulnerable ara ho és més”, ha apuntat Cambray, que ha reivindicat la feina del personal d’atenció a l’alumnat i l’acord per mantenir-los als centres.

Els sindicats celebren que el departament els “doni la raó”

Conxita Manyé, delegada de CCOO i del Comitè Intercentres, ha estat la portaveu dels sindicats –CCOO, USTEC, UGT, Junts SCRC i AMRC– i ha traslladat que l’acord assegure “un munt” de llocs de feina. “Són 340 dotacions d’integradors socials i 98 dotacions de tècniques d’educació infantil que s’asseguren per al pròxim curs”, ha explicat abans d’assenyalar que és un “molt bon acord” per als pròxims tres anys. Després d’aquest període el personal serà estructural segons el que ha explicat el conseller després de la intervenció dels sindicats.

Fa un any que els sindicats treballen amb el departament per la seva continuïtat: “Hem anat picant pedra perquè aquestes figures continuessin als centres”. “El departament ens dona la raó que el personal de suport a la docència han de quedar-se”, han celebrat en una compareixença davant dels mitjans després de la signatura de l’acord. La feina d’aquests professionals és molt important per l’alumnat vulnerable, pel que els sindicats asseguren que han de mantenir-se encara que els fons europeus per això ja s’hagin exhaurit. El d’avui, han dit, és un “primer pas” tot i que l’objectiu és aconseguir la xifra d’una TEI per cada P3 i una calendarització per implementar més personal als centres.