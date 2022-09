El TSJC manté el 25% de castellà als alumnes que ja el tenien concedit

Els jutges del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) han trobat una escletxa en la llei aprovada pel Parlament a principis de juny per esquivar l’aplicació de la sentència que imposava el 25% de castellà a totes les escoles del país. Segons els magistrats de la secció 5a de la sala de contenciós administratiu del TSJC, la nova llei sobre l’ús i l’aprenentatge de les llengües oficials a l’ensenyament no universitari i el decret llei aprovat paral·lelament afecten el criteri per definir els projectes lingüístics de cada centre, per això no se’ls pot obligar a incloure-hi el 25% de castellà ni cap altre percentatge preestablert. Però aquestes noves normes no poden fer-se servir per revocar mesures cautelars ja concedides a famílies que les havien demanat.

Manifestació en defensa del català a Barcelona / Mireia Comas

És la conclusió a què arriben els jutges arran de dos recursos presentats per la Generalitat, que demanaven revocar les mesures cautelars concedides a dues famílies a les quals s’havia reconegut el dret al 25% a la classe dels seus fills. Segons les dues interlocutòries, fetes públiques aquest dijous, “la modificació operada pel decret llei 6/2022 i la llei 8/2022 no incideix necessàriament en la decisió cautelar adoptada, ja que, si bé es modifica el model lingüístic de l’ensenyament públic, no es limita genèricament la intensitat de l’ús del castellà com a llengua d’ús curricular i educatiu”.

Admeten que la norma es pot aplicar a casos futurs

Per als jutges que signen la resolució, el fet que s’hagi acceptat que amb la reforma legislativa frena l’aplicació general de la sentència del 25% “no afecta el dret individual reconegut en seu cautelar” a l’alumne al qual es va concedir la mesura, pensada per emparar-lo mentre la seva demanda continua el seu curs per acabar arribant a una sentència per al seu cas particular.

El TSJC admet que la nova llei sí que podria tenir efectes en mesures cautelars de casos futurs, de manera que no està clar que es pugui concedir aquest 25% provisional en demandes presentades després de l’aprovació de la llei 8/2022. Precisament per això, subratllen els magistrats, el tribunal té dubtes sobre la constitucionalitat de la nova norma i la va enviar al TC, que podria tombar-la i tornar el conflicte a la casella de sortida.