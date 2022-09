Sánchez reivindica el seu paper en l’aprovació del 155

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha intentat utilitzar el seu paper a la tardor del 2017 per guanyar vots a Andalusia. En la seva visita a Sevilla, en un moment en què el PP surt com el partit preferit a la majoria de sondejos, Sánchez ha reivindicat haver donat suport al 155 després de l’1 d’Octubre per “defensar la sobirania nacional”. Concretament Sánchez ha dit: “Mireu, el 2017, hi va haver un intent de trencament de la sobirania nacional i la integritat territorial per una majoria independentista al Parlament de Catalunya que va votar una declaració unilateral d’independència. I què vaig fer, jo, com a cap de l’oposició? Vaig posar-me al costat del govern d’Espanya i vam aprovar l’article 155 per defensar la sobirania nacional i la integritat territorial d’aquest país”, ha recordat ben satisfet d’haver participat en el 155.

A banda d’això ha optat per carregar contra el PP durant un discurs on també ha anunciat l’arribada de més vacunes i el començament de l’administració de la quarta dosi a finals de mes. En aquest marc, ha dit que “menys mal que -durant la pandèmia- no hi era el govern que va utilitzar la crisi financera per retallar i obrir les portes a la privatització” de la sanitat. També ha assenyalat la “vergonyosa” amnistia fiscal del PP i ho ha comparat amb la rebaixa de la llum i el gas que ha dut a terme el seu executiu. Mentre ho deia s’han sentit xiulets a la distància de gent crítica amb el seu executiu, però la majoria l’han aplaudit.

El 155, un “bàlsam” per Catalunya

No és la primera vegada que Sánchez utilitza Catalunya per intentar guanyar vots. Ho ha fet diverses vegades al Congrés i també es recull en el seu llibre Manual de resistència, del 2019, on diu que el 155 va ser “un bàlsam per la societat catalana” durant la tardor del 2017 després del referèndum de l’1 d’Octubre.