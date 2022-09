Pla de xoc del Govern de 300 milions d’euros per amortir el cop social de la inflació

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, proposarà al Parlament de Catalunya un paquet de mesures de fins a 300 milions d’euros per lluitar contra l’encariment de vida provocat per la inflació arreu d’Europa. En el marc del debat de política general, explicarà que entre les ajudes impulsades pel Govern de la Generalitat, hi haurà un ajut a les famílies amb rendes mitjanes i baixes que tenen fills escolaritzats, amb un import de 100 milions d’euros. En concret, l‘ajuda serà de 100 euros per alumne i beneficiarà 973.000 alumnes escolaritzats des d’I3 dins a quart d’ESO, incloent-hi les escoles concertades. Els 100 euros reduïts seran a través del tram autonòmic de l’IRPF, i s’aplicarà únicament el proper curs.

T-Jove fins els 30 anys i ajudes per al lloguer de gent jove

L’executiu també portarà al Parlament mesures per ajudar les llars vulnerables i els joves. En aquest sentit, augmentarà un 50% de l’ajut per a les famílies vulnerables per pagar la factura energètica aquest hivern. Es tracta d’un bo social tèrmic, i se sumarà a la xifra que ja estigués prevista que rebessin aquestes famílies. Els imports per llar oscil·laran entre els 41 euros (persones vulnerables en zona climàtica B) i els 186 euros persones amb risc d’exclusió en zona climàtica E). La partida serà d’uns 8,8 milions d’euros i s’implementarà a partir de l’inici d’aquest hivern.

Per als joves, una de les mesures principals i que tindrà caràcter perpetu és l’increment de l’edat per a la T-Jove. Si fins ara era fins els 24 anys, ara serà fins als 30 anys. La mesura començarà a partir de l’1 de gener del 2023, amb un import de 30 milions d’euros. Alhora, aquesta setmana hi haurà una convocatòria d’ajuts al lloguer per a gent jove, de fins a 36 anys. Poden arribar als 250 euros per persona i estan pensats per a la població que no rep l’ajuda estatal. L’ajut es podrà sol·licitar de forma individual, és a dir, si hi ha més d’un jove en una unitat familiar, la demanda pot ser múltiple. En cap cas l’ajuda pot superar l’import del lloguer.

Reunió de Govern / Govern

Paquet energètic per reduir el preu de l’energia

El president també voldrà aplicar mesures per lluitar contra el preu de l’energia, amb mesures com plantes de producció d’energia renovable (67,2 milions), subvenció de projectes d’autoconsum (51,3 milions) i subvenció d’estalvi energètic (11,5 milions). La mesura per produir més energia renovable es basa en accelerar els tràmits de les instal·lacions inferiors a 5MW. A més, l’executiu té l’objectiu reduir a 6 mesos el temps màxim fins a autoritzar els projectes, incorporant més professionals al Departament.

També hi haurà una línia de subvenció per la retirada de l’amiant, substituint-les per plaques d’autoconsum. Així mateix, hi haurà una altra línia de subvenció per a projectes de biomassa i biogas, juntament amb una obertura de les oficines de transició energètica per a les PIMES. Tot plegat serà a partir del l’1 de gener del 2023.

D’altra banda, hi haurà una línia de subvencions a les comunitats de veïns i empreses per a la instal·lació de sistemes automàtics d’encesa i apagada de llums en espais comuns, i que es posarà en marxa a partir del 2023.