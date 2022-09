Concentració davant el Parlament en defensa d’una transició energètica justa

La transició energètica catalana està aixecant una gran quantitat de crítiques de les associacions ecologistes, ja que segons expliquen els experts, no s’està fent de manera adequada. És per això, que aquest passat dimecres, la Xarxa per a una Transició Energètica Justa -una organització que aplega 92 entitats- s’ha manifestat davant les portes del Parlament per reclamar a la Generalitat que escolti als científics en el marc dels projectes eòlics de la Costa Brava. Alguns representants d’entitats ecologistes han exigit al Govern que s’escolti als experts amb pancartes de “Salvem la terra” o “Renovables sí però així no”.

El parc eòlic marí que es vol construir al golf de Roses podria ser una realitat. Davant d’aquesta situació i d’altres similars arreu del territori català, les associacions s’han concentrat per reclamar millors mesures i projectes més respectuosos amb la terra. Els representants han demanat, un cop més, un model de producció d’energia pròxim als centres de consum, és a dir, on hi ha més habitants, amb un impacte paisatgístic mínim. “El territori no té la culpa de què la transició energètica vaig tard”, han assegurat.

Representants d’entitats ecologistes davant del Parlament / Cedida

Un estudi contra els parcs eòlics marins

En la compareixença a la Comissió d’Acció Climàtica dels científics Antonio Turiel, Josep Lloret, Rafael Sardà, Elisa Berdalet, Josep Maria Gili i Ana Sabatés, han estat convocats per parlar del seu últim estudi publicat a la revista Sicence of the Total Enviroment, on expliquen com els parcs eòlics poden perjudicar el Mediterrani i com cal que estiguin allunyats de les àrees protegides, ja que “les instal·lacions poden ser la causa de grans impactes en la biodiversitat marina i del paisatge“, segons descriuen els científics catalans en el seu estudi. Per aquest motiu, les entitats asseguren que “cal escoltar l’opinió d’aquests científics per aconseguir una transició energètica justa, ordenada i tenint en compte el territori”.