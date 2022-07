La Unió Espanyola Fotovoltaica proposa mesures d’estalvi i ús de renovables

La Unió Espanyola Fotovoltaica (UNEF), associació sectorial majoritària de l’energia solar a Espanya, va assenyalar aquest divendres que vol contribuir en la cerca de solucions davant la crisi energètica desencadenada després de la invasió d’Ucraïna, “reiterant el compromís del sector fotovoltaic espanyol per a anticipar els possibles escenaris negatius que puguin sorgir en els pròxims mesos”.

En aquest context, UNEF ha presentat al Ministeri de Transició Energètica i Repte Demogràfic una bateria de mesures a contemplar en les estratègies de contingència com a resposta davant la situació energètica excepcional que viu la Unió Europea.

A més, l’associació sectorial està desenvolupant la campanya ‘#LaSoluciónEsLaAnticipación’ per a conscienciar tant a les seves empreses membre i empleats com a la resta de la ciutadania espanyola que, davant una situació extrema, motivada per la invasió d’Ucraïna i com per l’emergència climàtica i els seus efectes adversos, és necessari prendre solucions amb caràcter d’urgència.

Per això, UNEF està fent una crida perquè es racionalitzi el consum energètic de cara al context geopolític d’incertesa i a la crisi climàtica.

“Des de UNEF no hi ha dubte que l’estalvi i l’eficiència energètica és un recurs imprescindible per a aconseguir una major sobirania i independència per part dels països de la Unió. No obstant això, aquesta eina necessita complementar-se amb una acceleració real de la transició energètica del continent europeu, en general i d’Espanya, en particular. Aquesta anticipació ens permetrà comptar amb una oportunitat econòmica significativa capaç de generar la cohesió social i la reindustrialització del nostre país”, va afirmar José Donoso, director general de UNEF.

L’entitat va recordar que, en l’actualitat, Espanya té una dependència energètica de l’exterior de, aproximadament, un 73%, “la qual cosa es tradueix en una important falta de seguretat energètica i en un increment sense precedents del preu de l’energia que repercuteix molt negativament en la prosperitat econòmica d’empreses, pimes i famílies”.

Propostes

Per a revertir aquest percentatge i frenar les conseqüències que està vivint el continent europeu a causa del canvi climàtic, UNEF proposa la racionalització dels tràmits administratius dels projectes fotovoltaics en sòl, sense que això suposi una major laxitud en els estàndards de sostenibilitat i integració ambiental d’aquests.

També la simplificació dels tràmits administratius per a autoconsum i “eliminació definitiva de les barreres, llicències d’obres, que encara existeixen en algunes comunitats autònomes”.

Una altra de les mesures és la digitalització dels tràmits i processos per a evitar colls d’ampolla en la tramitació dels projectes fotovoltaics.

Per a UNEF, també és necessari el redissenyo del procés d’autorització per a projectes d’energia solar en sòl, que permeti tramitar de manera paral·lela tota la documentació i permisos necessaris per a la seva posada en marxa.

Així mateix, garantir una major dotació de personal qualificat en les administracions públiques que permeti agilitar la tramitació dels projectes fotovoltaics necessaris per a la consecució d’un sistema energètic espanyol descarbonizado.

Entre les propostes està, a més, facilitar l’accés i connexió dels projectes fotovoltaics en sòl a les xarxes de transport i connexió d’energia elèctrica.

UNEF suggereix modificar la definició de la potència concedida a les instal·lacions fotovoltaiques que comptin amb un sistema d’emmagatzematge, amb la finalitat de definir correctament el seu estatus dual de generador i consumidor.

La simplificació de l’accés a la xarxa per a l’autoconsum, accelerar la concessió de les ajudes Next Generation per a autoconsum i emmagatzematge darrere del comptador i aplicar el “silenci positiu” en els casos en els quals les administracions públiques demorin les seves respostes, més enllà del termini estipulat per llei, per a algun dels tràmits necessaris per a la consecució d’un projecte fotovoltaic, són unes altres de les mesures que reclamen.

Finalment, és partidària de revisar els objectius de desenvolupament fotovoltaic del Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima per a adequar-los als indicadors, “més ambiciosos i adequats per a temps de crisis, de l’Estratègia Solar Europea”.

Campanya

La campanya ‘#LaAnticipaciónEsLaSolución’ persegueix conscienciar que, davant una situació extrema, motivada per la invasió d’Ucraïna i els efectes del canvi climàtic, és necessari prendre solucions amb caràcter d’urgència.

UNEF insisteix en com en un país que compta amb tantes hores de sol com Espanya, un recurs net i barat “que aporta un avantatge competitiu enfront de la resta de països de l’entorn, a més de terreny disponible, resulta paradoxal aquesta dependència exterior i el retard en el desenvolupament de projectes fotovoltaics per a la producció d’energia”.