“Vols que JxCat continuï formant part del Govern?”: la pregunta de Junts

“Vols que JxCat continuï formant part del Govern?”, aquesta serà la pregunta de la consulta interna de Junts per Catalunya, que ha decidit l’executiva nacional aquest matí en una reunió que ha començat a les 11h i que ha acabat fa pocs minuts. Els militants hauran de decidir sobre la continuïtat de Junts a l’executiu català a través d’aquesta pregunta que se sotmetrà a votació els proper dijous i divendres 6 i 7 d’octubre. Hi haurà tres opcions: el sí, el no i el vot en blanc.

Laura Borràs i Jordi Turull, entren aquest matí a la seu de Junts/QS

Negociacions trencades

Les converses d’última hora entre el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el secretari general de Junts, Jordi Turull, no han donat el seu fruït i ara quedarà en mans de tota la militància del partit de Puigdemont. De fet, aquest matí, el ja exvicepresident Jordi Puigneró ha explicat en una entrevista a Rac1 que la seva restitució deixava de ser una condició en les negociacions entre els protagonistes. Tot i això, el president no ha considerat la proposta de Junts, que inclou el compliment dels tres punts del pacte d’investidura (espai de coordinació independentista, unitat al Congrés i que a la taula s’hi vagi a parlar d’amnistia i autodeterminació), així com que l’espai de coordinació s’articuli a través del Consell de la República.

Disputa entre les dues famílies de Junts

El termini considerat per Junts per entaular negociacions acabava aquest diumenge, i Esquerra Republicana ja ha avisat aquest matí que està preparat per governar en solitari. Amb això, a Junts, s’espera una pugna entre els partidaris de mantenir-se a l’executiu o marxar-ne. Un dels exemples és la consellera Victòria Alsina, que ha mostrat públicament la seva aposta per mantenir-se a l’executiu català, afiliant-se al partit, tot i que no podrà votar ja que els Estatuts demanen un mínim de 6 mesos per tenir aquest dret. Alts càrrecs, alcaldes i membres vinculats la sector turullista apostarien per quedar-se a l’executiu, ja que consideren que perdrien capacitat de visibilització i de gestió. En canvi, el sector vinculat a Borràs, ja fa mesos que aposten per la ruptura. El partit ha convocat una roda de premsa aquest dilluns a les 17:30 per explicar-ne els detalls.