Acord ‘in extremis’ entre PSOE i Podem per al seu projecte de pressupostos per al 2023

Pocs minuts abans de les set del matí, PSOE i Unides Podem aconseguien arribar a un acord in extremis per aprovar al govern espanyol el projecte de llei de pressupostos de l’Estat per al 2023 que després hauran de portar al Congrés per intentar que la cambra els aprovi. El consell de ministres aprovarà el seu projecte de comptes aquest mateix matí i la setmana que ve s’enviaran al Congrés, on esperen trobar els suports per tirar-los endavant abans que acabi l’any. Segons ha informat la Secretaria d’Estat de Comunicació, l’acord entre els dos socis de l’executiu espanyol es formalitzarà aquest dimarts en una reunió entre el govern espanyol, Pedro Sánchez, i la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz. Aquests, seran els tercers pressupostos de la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero.

El projecte de pressupostos incorporarà el que fonts de l’executiu de Pedro Sánchez defineixen com la “major despesa social de la història”, que segons ells reforçarà l’estat del benestar, garantirà el poder adquisitiu dels pensionistes i millorarà les condicions laborals i salarials dels treballadors públics.

Les mateixes fonts han indicat que algunes de les partides que es veuran reforçades amb aquest projecte són les de sanitat i especialment l’atenció primària; la d’educació, dependència o la de beques.

Per últim, els comptes incorporaran fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència per orientar l’economia espanyola cap a un model “més digital, més verd i més productiu”.