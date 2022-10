La militància trenca amb ERC: Junts sortirà del Govern

La militància de Junts per Catalunya ha optat finalment per trencar amb Esquerra Republicana i abandonar el Govern de la Generalitat de Catalunya. A la pregunta de si volien que la formació continués a l’executiu, un 55,73% ha votat que no, un 42,39% que sí i un 1,88% ha votat en blanc, amb una participació del 79,18%. Així doncs, els republicans hauran de governar en solitari un cop s’oficialitzi la sortida dels consellers del partit de Borràs i Turull. Els consellers d’Economia, Jaume Giró, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, la consellera d’Acció Exterior, Victòria Alsina, la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, la consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis, i la consellera de Drets Socials, Violant Cervera, hauran de presentar la dimissió al president Aragonès, i aquest acceptar-la.

El president del Govern, Pere Aragonès / ACN

El Govern es queda amb 33 diputats

Per tant, el Govern es queda amb el suport de 33 diputats al Parlament, després de la pèrdua de suport de Junts i també de la CUP. En aquest sentit, l’opció de la presidenta de Junts, Laura Borràs, ha estat la guanyadora. Dirigents del partit com Jaume Alonso-Cuevillas, Josep Rius, Toni Comín, Ester Vallès o Jami Matamala han estat dota la setmana fent campanya per optar per aquesta via. De fet, el president Puigdemont, tot i no fer pública el seu posicionament, ha deixat entreveure que la seva aposta també anava en aquest sentit a través d’un retuit de l’article del portaveu del partit, Josep Rius, defensant abandonar l’executiu.

Borràs guanya múscul

La via Borràs guanya força dins de Junts, tot i perdre contundentment les eleccions internes el mes passat. El president Aragonès haurà de nomenar nous consellers, tots ells a proposta del seu partit. Sobre la taula hi ha l’incògnita de com actuarà el president i la resta de consellers, tot i que el president no té cap acte agendat per aquesta tarda. Tot i que gran part dels alts càrrecs apostaven per la continuïtat, el partit de Turull i Borràs ha decidit trencar un Govern independentista per primer cop en 7 anys, després d’una crisi que va començar a cuinar-se amb la suspensió de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, i que va acabar explotant amb el cessament del vicepresident Puigneró i l’amenaça de qüestió de confiança de Junts contra Aragonès.