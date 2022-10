Laura Borràs anuncia oficialment la seva postura de marxar del Govern

La presidenta suspesa del Parlament i presidenta de Junts, Laura Borràs, ha anunciat aquest dimecres que votarà “no” a la consulta del seu partit per abandonar el Govern de la Generalitat de Catalunya. “Per responsabilitat, per coherència i per respecte als afiliats i votants de JuntsxCat i a tots els votants independentistes del 14-F votaré No a quedar-nos”, ha dit la presidenta en un fil de Twitter.

“Junts no avança nacionalment”

Borràs considera que el Govern “no avança nacionalment i per tant tampoc garanteix el nostre progrés com a societat”. La presidenta del partit, alhora, considera que Junts té ara dues opcions: “quedar-nos i quedar atrapats en un govern que ha decidit no liderar la independència; o prendre la determinació d’oferir un projecte lliure per tornar a encarrilar Catalunya en el camí del mandat de l’1O” i assegura que les dues coses ja no són creïbles.

Líders que opten per marxar de l’executiu

Borràs se suma a diversos líders de Junts que també han optat per aquesta via, com pt ser el vicepresident del Consell de la República, Toni Comín, el portaveu del partit, Josep Rius o el diputat al Parlament Jaume Alonso-Cuevillas. De fet, el mateix president Puigdemont ha retuitejat l’article de Rius, en el qual argumentava la seva postura de marxar de l’executiu català.

Altres membres que volen que Junts marxi de l’executiu són els membres de l’executiva Ester Vallès, Cristina Casol o Salvador Vergès. També ha optat per aquesta via la secretària del Parlament Aurora Madaula o l’exvicepresident Jordi Puigneró. També s’han manifestat en aquest sentit els diputats Francesc de Dalmases, Montserrat Caupena i el secretari d’organització David Torrents.

Tots ells hauran de votar en la consulta dels propers 6 i 7 d’octubre, amb els resultats que es donaran a conèixer a les 17h. La pregunta serà clara: “Vols que JxCat continuï formant part del Govern?”. Els militants hauran de respondre amb un sí, un no, o una abstenció.