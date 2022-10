El president del tribunal que jutja la Mesa de Torrent: “A la vida cal ser valent”

Carlos Mir, president de la sala del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que jutja per desobediència els membres independentistes de la Mesa que presidia Roger Torrent, tenia clar que havia de celebrar el judici. I així ho ha fet. Malgrat que totes les parts, llevat de Josep Costa, han reclamat la suspensió fins a resoldre la nul·litat de la recusació interposada pel ministeri fiscal, ha decidit encetar la vista oral per desobediència. L’argument, clar: “A la vida cal ser valent”. Una màxima que ha utilitzat per argüir que el recurs del fiscal ni tant sols ha estat admès i que un judici no es pot perllongar sine die, perquè “la gent no pot estar pendent de si els condemnen”. El judici només s’ha aturat mitja hora per tal de deliberar.

Totes les parts han elevat la seva protesta, fins i tot, amb un to agre per part de la fiscal Assumpta Pujol. En tot cas, el jutge ha obert el joc del judici demanant les qüestions prèvies a les defenses i a les acusacions. Un torn obert on el president de la sala ha hagut d’escoltar la queixa general i generosa dels advocats per considerar el judici com un atac a la “inviolabilitat parlamentària”, i per conseqüència, “manca de jurisdicció”. També han al·legat la “impugnació de la presència de l’acció popular de Vox”. A partir d’aquí cada lletrat ha afegit més arguments a les qüestions prèvies que el president del Tribunal ha insistit a resoldre en sentència. Finalment, i després d’escoltar el fiscal, -que ha demanat, finalment, fer el judici- el tribunal ha suspès la vista fins demà les 9 del matí quan anunciarà si admet alguna de les qüestions prèvies i si el judici continua.

Nul·litat radical, manca de jurisdicció i falta d’instrucció

Andreu Van den Eynde, advocat de Torrent, ha defensat la manca de jurisdicció i ha apuntat que el Tribunal de Drets Humans d’Estrasburg no permetria un judici d’aquestes característiques. Olga Arderiu, en la defensa de l’exsecretària quarta, Adriana Delgado, ha denunciat que no se li va prendre declaració en instrucció per una de les resolucions jutjades. Així mateix, ha aportat documental sobre la validesa política de les resolucions que va tramitar la Mesa des dels anys 80 en favor del dret a l’autodeterminació. Jordi Pina, lletrat de l’exsecretari primer, Eusebi Campdepadrós, ha argumentat a més que la manca de jurisdicció del seu client perquè ja no és aforat i, per tant, la seva causa hauria de caure en un tribunal ordinari.

L’exsecretària del Parlament Adriana Delgado, d’ERC, atenent els mitjans davant del TSJC moments abans del judici a la Mesa de Torrent, al costat el mateix Torrent, també acusat / Mireia Comas

L’exvicepresident Josep Costa ha agafat la paraula i ha estat el més agressiu. De fet, ha recordat que el tribunal està deslegitimat perquè ha estat triat per part de Jesús Maria Barrientos, president del TSJC, apartat de la causa per una recusació. “En quin país normal passa això?”, s’ha preguntat socràticament. A més, ha ressaltat que la querella no s’hauria d’haver admès a tràmit, a més d’acusar el ministeri fiscal, de “frau processal en majúscules”.

Així ha insistit en els processos oberts, -en són tres- que impugnen la constitució del tribunal. El darrer, un recurs és un de Contenciós-Administratiu contra la decisió del Consell General del Poder Judicial que va interposar en aquest dilluns. “És grotesc o pitjor”, ha emfatitzat Costa. “A mi no se’m jutja com a Josep Costa, ni al president com a president, sinó els acords del Parlament”, ha remarcat. “Si hi ha separació de poders, n’hi ha, i un tribunal no ha de dir res del que debat un parlament”, ha conclòs. “Els tribunals no tenen una relació de jerarquia amb altres poders de l’Estat, hem oblidat la separació de poders?”, ha insistit al Tribunal. Com un apunt més, Costa ha denunciat que el tribunal accepti com a testimonis parlamentaris que també estan protegits pel principi d’inviolabilitat parlamentària.

La fiscalia treu l’espantall de la taula de diàleg

Per la seva banda, els fiscals han fet un doble paper. Per una banda, la fiscal Assumpta Pujol, ha defensat la suspensió a l’espera que es resolgui la nul·litat de la recusació del magistrat Carlos Ramos. Però, després de sentir les qüestions prèvies de les defenses, ha estat l’altra representant del ministeri fiscal, José Joaquín Pérez de Gregorio, ha advertit que els advocats només volen impedir el judici. I més quan “ha corregut la bola que la vista forma part del procés de desjudicialització” que haurien pactat el govern del PSOE a Espanya i ERC a Catalunya. Un fet que ha demanat que no es produeixi i d’aquí que hagi al·lenat la continuïtat del procés.