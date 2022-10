El fiscal que acusa la Mesa avisa que la desjudicialització és una “bola”

El judici als membres independentistes de la mesa que presidia Roger Torrent que ha començat aquest matí té un caire absolutament polític. Si en quedava cap dubte, l’encarregat d’esvair-lo ha estat el ministeri fiscal. José Joaquín Pérez de Gregorio, un dels dos fiscals, ha estat l’encarregat de fer entrar el debat polític en la vista aprofitant el seu posicionament respecte a les qüestions prèvies al·legades per la defensa. Així, ha emfatitzat l’existència d’una “bola”. En concret, que el judici forma part de la “desjudicialització de la taula de diàleg”.

Per altra banda, el ministeri públic ha defensat que Voc formi part de l’acusació popular. “No hi ha cap motiu perquè no hi siguin ni per no tenir-los per presentat”, ha argüit. La tesi del fiscal és l’única intenció de les defenses és dilatar la celebració del judici. “Les qüestions prèvies van encaminades és impedir la celebració del judici”, ha afegit.

“Una bola”

El fiscal, extraordinàriament dur amb els al·legats de la defensa, ha exposat les parts volen aturar el judici. Tot arran de la “bola que corre” segons la qual se suposa que el judici a Roger Torrent, Josep Costa, Eusebi Campdepadrós i Adriana Delgado per desobediència forma part “de la tanda de la mesa de negociació entre el Govern i l’Estat”. “És a dir, que forma part del procés de desjudialització que preveu l’arxiu dels afers penals que afecten polítics del Procés”, ha ressaltat.

Així ha volgut advertir de manera general, i en especial a la sala, que espera que el tribunal “no sigui afectat per aquesta bola encara que sigui d’esquitllada”. D’aquí ha volgut carregar, com ho va fer el president del Consell General del Poder Judicial, Carlos Lesmes i el mateix president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Jesús Maria Barrientos, contra l’anunci de desjudicialització del Procés. Un avís a navegants si es té present que la fiscalia depèn orgànicament del govern de l’Estat tot i que actua, tècnicament, amb independència. Un missatge amb una doble intenció a la vista que la seva companya, Assumpta Pujol, demanava la suspensió de la vista fins no resoldre una recurs per la recusació del magistrat Carlos Ramos.