Sánchez avisa que la taula de diàleg pot allargar-se “més d’un o dos anys”

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, demana als catalans que siguin pacients sobre la negociació entre els dos executius perquè, afirma, el diàleg “necessita temps”. De fet, en una entrevista al diari nord-americà Politico, Sánchez remarca que les negociacions podrien allargar-se “més d’un o dos anys”, però assegura que “encaren el diàleg per posar solucions sobre la taula”. Sobre les negociacions, el president espanyol insta els líders independentistes que “parlin clar als seus ciutadans” i que expliquin que es necessita “trobar alternatives i solucions diferents” per tal de resoldre aquesta crisi. En aquest sentit, el president espanyol remarca que la seva estratègia a Catalunya té com a objectiu buscar “estabilitat, normalitat i coexistència”.

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a Nova York, a l’Assemblea General de l’ONU | Pool Moncloa (Borja Puig de la Bellacasa)

Pedro Sánchez es troba a Nova York per participar en l’Assemblea General de l’ONU. Ha coincidit a la ciutat amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que, en una altra entrevista al diari nord-americà, admet que el diàleg requereix “temps”, perquè aquesta “no és una qüestió que es pugui resoldre en dos o tres mesos”. Així i tot, durant l’entrevista, Aragonès també ha remarcat que encara “no han recuperat la confiança” perduda amb el govern espanyol per l’espionatge amb Pegasus. El president català, però, assegura que continuar amb les negociacions amb Madrid és “més important que la situació dels drets individuals que tenim”.

Un moment de la reunió de la taula de diàleg / Govern

Junts demana avançar cap a la independència

La presidenta de Junts per Catalunya, Laura Borràs, fa una crida al Govern a treballar plegats per complir l’acord de govern i “avançar cap a la independència”. Borràs recorda que “el referèndum ja està fet” i descarta que les negociacions amb l’executiu espanyol avancin cap a on vol la gent. De fet, la presidenta de Junts recorda “com ha actuat la repressió” durant aquests últims 5 anys i, per això, a implementar el mandat del Primer d’Octubre.