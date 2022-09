Junqueras treu pit de la feina d’ERC durant el Primer d’Octubre

El líder d’ERC, Oriol Junqueras, ha afirmat aquest dimarts que perseveraran en la seva estratègia i no es deixaran “pressionar per ningú”, i ha reivindicat el paper dels republicans el 20 de setembre de 2017 i en l’organització del 1-O.

Ho ha dit en l’acte que ha organitzat la formació en Jardinets de Gràcia de Barcelona per a commemorar el cinquè aniversari del 20 de setembre de 2017, quan es van produir les mobilitzacions contra el registre de la Guàrdia Civil en la Conselleria d’Economia previ al 1-O.

Junqueras, que llavors era el vicepresident de la Generalitat i conseller d’Economia, ha apuntat que el 20 de setembre la Guàrdia Civil va detenir a la cúpula de la Conselleria per a “escapçar” el 1-O, però ha sostingut que després van tornar a construir el referèndum perquè es pogués celebrar. El líder republicà ha subratllat el paper d’ERC per a fer possible el 1-O i ha assegurat que està orgullós d’haver sacrificat la seva “llibertat personal en benefici de la llibertat col·lectiva d’aquest país”.

Ha argumentat que la millor lliçó del 20 de setembre i del 1-O és que l’única manera que l’independentisme sigui més fort és que sumi cada vegada a més adeptes: “Nosaltres sí que sabem quin és el camí i precisament perquè sabem quin és no ens desviarem mai ni un mil·límetre”.

“No ens deixarem pressionar per ningú, no ens deixarem convèncer per aquells que ens volen convèncer que el millor camí cap a la independència és ser cada vegada menys i cada vegada més febles. Ningú ens convencerà”, ha afegit, en al·lusió vetllada a Junts.

Marta Rovira, en una imatge recent / Cedida

Marta Rovira, respon els crítics d’ERC

En videoconferència des de Ginebra, la secretària general d’ERC, Marta Rovira, ha sostingut que el 20 de setembre va ser un cop a la direcció política i logística del 1-O, però que després es van reposar per a tornar-lo a organitzar: “Es parla molt del 1-O i ara tothom és fill, mare i protagonista del 1-O. Fantàstic, el 1-O és de tots, d’un país que el va fer possible. Però en realitat el que va fer possible aquest 1-O és que va haver-hi una sèrie de gent determinada a tornar-ho a remuntar, a reflotar-ho” després del 20 de setembre.

A més, ha contestat als crítics d’ERC: “Aquells que ens diuen traïdors i covards per haver guanyat resiliència superant la repressió, que sàpiguen que la lliçó majúscula nosaltres ja la vivim el 20 de setembre, la superem, arribem al 1-O i la guanyem”.

Jové considera que detenir-lo va ser un error de l’Estat

El president d’ERC en el Parlament, Josep Maria Jové, un dels detinguts del 20 de setembre en ser un dels alts càrrecs de la Conselleria d’Economia, ha assegurat que aquest dia va ser un error de l’Estat perquè, al seu judici, no s’esperaven la reacció de la ciutadania i creï que també es va demostrar del que estava disposat a fer front a l’independentisme i que “res els detindrà per a garantir la unitat d’Espanya”.

Un altre dels alts càrrecs de la Conselleria d’Economia que va ser detingut aquest dia, l’actual diputat d’ERC en la Cambra catalana Lluís Salvadó, ha definit el 20-S com “un intent desesperat dels aparells de l’Estat” per a frenar el 1-O, ha subratllat que en aquests moments hi havia un Govern compromès per a fer el referèndum i disposat a anar a presó i a assumir les conseqüències, i ha advertit que és una cosa que serà difícil que torni a ocórrer.

Així mateix, han reivindicat la força que va exhibir l’independentisme en aquesta data i han recordat que, al costat d’ells, encara hi ha 21 persones encausades per l’organització del 1-O pendents de judici que poden tenir penes de presó.

També ha intervingut a través d’un vídeo en estar en el Festival Internacional de Cinema de Sant Sebastià la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, que aquest dia també va ser detinguda quan era directora de Serveis de la Conselleria d’Economia i ha afirmat que aquesta data va marcar un punt d’inflexió en la política catalana: “L’Estat aquest dia va detenir persones que no havíem comès cap delicte”.