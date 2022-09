L’ANC també es reunirà amb ERC per tractar la DUI al 2023

L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) es reunirà aquest dimecres 21 de setembre amb Esquerra Republicana de Catalunya per tractar la proposta de l’entitat independentista de declarar la independència unilateralment el segon semestre del 2023, coincidint amb la presidència espanyola a la Unió Europea. La trobada serà al Parlament de Catalunya a les 16h. Segons ha pogut saber El Món, hi assistiran el vicepresident de l’entitat independentista, Jordi Pesarrodona, i el nacional, Josep Lluís Rodríguez, i qui no hi assistirà és la presidenta de l’entitat, Dolors Feliu, que està de viatge als Estats Units dirigint una delegació de l’ANC a la ONU.

La setmana després de la topada amb el Govern

La reunió arriba una setmana després de la trobada entre la delegació del Govern, encapçalada pel president Aragonès i per la consellera Vilagrà (tots dos d’ERC), i l’ANC. En la reunió s’hi va tractar la mateixa proposta de l’entitat independentista, però els representants del Govern es van mostrar ferms amb la seva aposta per la taula de diàleg i van rebutjar aplicar terminis a la independència.

Junts vol un espai estratègic

L’ANC, seguint la ronda de contactes amb els partits, també es va reunir amb Junts per Catalunya. En aquesta reunió, Junts va posar sobre la taula la necessitat d’un espai de coordinació independentista, i no va descartar la proposta de l’entitat. Tot i això, l’ANC, tal com va dir la seva presidenta, Dolors Feliu, no en va acabar de sortir satisfeta, tot i que es va evidenciar una obertura a la proposta que contrasta amb la posició del Govern.

Aquest passat dissabte, la presidenta de l’ANC, Dolors Feliu, també es va reunir amb el Consell per la República a Waterloo. En aquest sentit, el Consell per la República tampoc secunda, almenys no fil per randa, la proposta de l’ANC. Ho van deixar clar aquest dissabte el president i el vicepresident d’aquest òrgan a l’exili, Carles Puigdemont i Toni Comín, que van alertar que la cerca de la independència per la via de la confrontació és l’única possible, però que no és “una qüestió de terminis sinó de preparació”, segons un comunicat del Consell fet públic després d’una reunió del seu executiu a la Catalunya Nord.