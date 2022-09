ERC afirma que és la “crisi de Junts la que impacta al Govern”

La portaveu d’ERC, Marta Vilalta, descarta que hi hagi una crisi al Govern o a l’executiu del president de la Generalitat, Pere Aragonès. Vilalta assenyala que la crisi està a Junts i, aquesta, és la que “impacta al Govern”. En roda de premsa aquest dilluns, la republicana també ha rebutjat l’ultimàtum de Junts per al debat de política general: “El país no pot esperar que es posin d’acord”. En aquesta línia i sobre la disputa interna del partit de Laura Borràs, Vilalta demana que “s’aclareixin” sobre si es mantenen o no al Govern.

Missatge de suport a Serret

Durant la roda de premsa, Vilalta també ha fet referència a l’escrit d’acusació de la Fiscalia contra l’exconsellera d’Agricultura i actual portaveu adjunta d’ERC, Meritxell Serret. Vilalta apunta que donar la veu a la gent “és la seva obligació i no és cap delicte”; i remarca que “aquesta i qualsevol acusació és injusta”. La dirigent d’ERC també ha recordat “les injustes inhabilitacions dels nostres companys que van estar gairebé 4 anys a la presó, com és injustificable la situació d’exili”.

Vilalta ha reiterat el suport d’ERC “a la lluita antirepressiva” i recorda que el conflicte polític “mai se solucionarà amb repressió o als jutjats, sinó a través de la política, la negociació i una resolució democràtica”.

L’exconsellera Meritxell Serret aplaudeix acompanyada del portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, a la seva sortida del Tribunal Suprem on compareix voluntàriament l’11 de març de 2021 | EP

La fiscalia Superior de Catalunya demana condemnar per desobediència a l’exconsellera d’Agricultura per la seva participació en l’organització del referèndum del Primer d’Octubre i per la Declaració Unilateral d’Independència (DUI). En concret, Fiscalia demana un any d’inhabilitació i 12.000 euros de multa a Serret.

Junts demana el compliment de l’acord de Govern

Durant la roda de premsa d’aquest dilluns, el portaveu i vicepresident de Junts per Catalunya, Josep Rius, s’ha remès a l’acord d’investidura entre el seu partit i ERC per solucionar la crisi de Govern entre els dues forces independentistes. En concret, Junts ha tornat a reclamar els tres punts que considera que els republicans no estan complint i, Rius, ha afirmat que el debat de política general ha de servir per recuperar l’agenda independentista de l’executiu català, que és el “resultat” de les eleccions del 14 de febrer.