Fiscalia demana un any d’inhabilitació i 12.000 euros de multa a Serret

La fiscalia Superior de Catalunya demana condemnar per desobediència l’exconsellera d’Agricultura i actual portaveu adjunta d’ERC al Parlament, Meritxell Serret, per la seva participació en l’organització del referèndum del Primer d’Octubre i per la Declaració Unilateral d’Independència. El ministeri públic demana al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que la condemni a un any d’inhabilitació i 8 mesos de multa a raó de cinquanta euros diaris.

Segons l’escrit de fiscalia, considera que Serret va participar de la signatura del Decret de Convocatòria del Referèndum i de la votació de la declaració malgrat les advertències del Tribunal Constitucional. “L’acusada coneixia perfectament la il·legalitat de les decisions que s’estaven prenent que les mateixes ignoraven completament les resolucions del Tribunal Constitucional i que es destinaven fons públics a una finalitat absolutament delictiva”, apunta fiscalia.

Part de la qualificació de Fiscalia contra l’exconsellera Meritxell Serret/QS

Un pla premeditat

El relat dels fets del ministeri públic addueix part dels fets provats a la sentència del Procés del 14 d’octubre de 2019, que va costar fins a 99 anys de presó a nou dels líders civils i institucionals de l’independentisme. Així fiscalia desgrana el “pla” que “van ordir” entre les institucions públiques catalanes, els partits polítics i les associacions civils sobiranistes -ANC, Òmnium Cultural i l’Associació de Municipis per la Independència- amb el suport de la mobilització popular.

Així, fiscalia també la fa responsable “d’una estratègia planificada, concertada i organitzada per fracturar l’ordre constitucional i aconseguir la independència de la comunitat autònoma de Catalunya com un estat en forma de República segregant-la del Regne d’Espanya”. En aquest sentit, recorda que Serret va participar com a consellera de Govern en la “convocatòria del referèndum que legitimés internacionalment el procés de segregació”.

Serret va tornar a Catalunya, després d’un canvi de defensa lletrada, després de quatre anys exiliada a Brussel·les, a Bèlgica. L’exconsellera es va personar davant el Tribunal Suprem, davant del jutge instructor de la causa, Pablo Llarena, que la va deixar en llibertat acusada de desobediència de l’article 410 del Codi Penal, i posteriorment va traslladar el cas al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que com a aforada en tant que diputada té la competència per jutjar-la.

La fiscal del cas, Neus Pujal, només proposa com a prova documental i l’interrogatori de l’acusada. No és la primera retornada de l’exili, també la setmana passada l’exportaveu cupaire, Anna Gabriel, va respondre a la preguntes del mateix jutge Llarena pels mateixos fets.