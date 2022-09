Serret, Juli Fernàndez i Marc Colomer s’incorporaran a l’executiva d’ERC

La portaveu adjunta d’ERC al Parlament i exconsellera, Meritxell Serret; el diputat i exalcalde de Sabadell Juli Fernàndez; i el periodista Marc Colomer s’incorporaran a l’executiva del partit. Serret substituirà la vicepresidenta primera del Parlament amb funcions de presidenta, Alba Vergés -exconsellera de Salut-, al capdavant de la Vicesecretaria de Partit Obert. S’incorporarà una nova Vicesecretaria de Coordinació Institucional, que ocuparia Fernàndez. En tercer lloc, Colomer -exdirector de l’ACN-, fins ara director de comunicació, assumiria la Vicesecretaria de Comunicació i Estratègia, que conduïa Oriol Lladó. La formació republicana ratificarà els nous membres de la direcció al Consell Nacional d’aquest dissabte a Barcelona.

Meritxell Serret

Tret de sortida a la convocatòria del procés congressual

En el mateix consell nacional de dissabte, si així es decideix, es donarà el tret de sortida a la convocatòria del procés congressual de l’organització que tindrà dues dates clau, el 6 de novembre amb l’elecció de la Presidència, la Secretaria General -s’hi mantindran Oriol Junqueras i Marta Rovira- i el seu equip, i a finals de gener amb la celebració de la sessió plenària.

Aquests canvis s’anticipen, doncs, als que es puguin produir al llarg del 29è Congrés Nacional d’Esquerra Republicana, amb “vocació d’enfortir constantment” l’organització per tal d’atendre als reptes de cada moment, segons informa el partit en un comunicat.

Junqueras aposta pel diàleg

El president d’Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ja va refermar aquest dimecres al matí la seva posta per “sumar majories” per aconseguir la independència de Catalunya. “Tenim un projecte integrador i amb voluntat de suma”, va dir Junqueras en un acte organitzat a Madrid pel Nueva Economía Fórum. Hi van assistir actors econòmics de Madrid i diputats del Congrés de diferents colors. Junqueras va explicar que l’objectiu dels republicans és aconseguir més suports de forma transversal per aconseguir legitimitat davant l’Estat espanyol i la comunitat internacional. “Si fóssim més, la independència estaria més a prop”, va voler constatar.