El Congrés aprova una moció d’ERC per protegir el català al cinema

Coincidint amb la nominació de la pel·lícula Alcarràs com a candidata als Oscars, el Congrés ha aprovat aquest dijous una moció d’ERC –transaccionada amb el PSOE i Podem- per revertir alguns dels canvis d’última hora de la Llei Audiovisual i restringir finalment a la Llei del Cine la definició que la Llei Audiovisual feia de “productores independents”, per tal de limitar-la a aquelles que realment ho siguin, i no a les que treballin pels grans grups audiovisuals. El text també inclou el compromís del PSOE de promoure polítiques per “afavorir la presència de llengües oficials reconegudes estatutàriament” al mercat audiovisual. El text s’ha aprovat per 199 vots a favor i 147 (PP i Vox) en contra.

ERC va presentar aquest dimarts una moció al Congrés que reclamava al govern espanyol que presenti en un termini de tres mesos un pla de suport a la producció audiovisual independent a l’Estat dissenyat conjuntament amb tots els sectors implicats, i també, que es facin modificacions legals en aquest termini perquè –contràriament al que consta a la Llei Audiovisual- s’exclogui “autènticament” les grans cadenes televisives de la definició de productores independents. A més, el text reclama promoure les llengües cooficials perquè s’incorporin als catàlegs de producció de les grans plataformes d’streaming.

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, al Congrés / ACN

Una polèmica Llei de l’Audiovisual

La Llei Audiovisual es va aprovar al juny d’aquest any gràcies a l’abstenció del PP. ERC hi va votar en contra malgrat el pacte assolir al desembre passat per donar suport als pressupostos generals de l’Estat. El ‘no’ dels republicans va arribar després que es PSOE es va negar a introduir una esmena al text –també defensada per Podem- que exclogués les productores que treballen per les grans cadenes de la consideració de productores independents.

Dimarts passat el diputat d’ERC Joan Margall va recordar que el sector audiovisual català té “múscul i projecció de futur” i està format majoritàriament per mitjanes i petites empreses i autònomes capaces de produir pel·lícules com ‘Pa Negre’ o ‘Alcarràs’. Per això, segons Margall, cal revertir els canvis que el PSOE va introduir a última hora i que són “nefastos per a la producció independent”. “Si considerem independent tothom, no ho és ningú”, ha recordat, i per tant cal fer “els canvis necessaris perquè surtin més pel·lícules com Alcarràs”.

Suport del PSOE i Podem

La moció –que s’ha votat aquest dijous- ha comptat amb el suport del Podem i finalment del PSOE. Els socialistes van presentar una esmena transaccional –que és la que s’ha aprovat- que no manté el termini de tres mesos que constava al text d’ERC, però que apunta a la necessitat d'”avançar en el desenvolupament del pla de suport al sector audiovisual independent” del govern espanyol i també –com demanava ERC- “fer modificacions legals” perquè la definició de producció audiovisual independent “es restringeixi autènticament als productors independents”. Aquesta modificació, segons el compromís del PSOE, es farà a través de la Llei del Cinema.

El PSOE també ha inclòs al text la necessitat d’avançar en el desenvolupament de polítiques “per afavorir la presència de llengües oficials reconegudes estatutàriament”, i hi inclou també la necessitat que la Comissió Nacional dels Mercats faci un informe anual sobre la representació de les dones als programes i continguts audiovisuals.