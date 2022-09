Junts es remet a l’acord d’investidura per solucionar la crisi de Govern

El portaveu i vicepresident de Junts per Catalunya, Josep Rius, s’ha remès a l’acord d’investidura entre el seu partit i Esquerra Republicana per solucionar la crisi de Govern entre els dues forces independentistes. En concret, Junts ha tornat a reclamar els tres punts que considera que els republicans no estan complint: El primer, la manca d’un espai de coordinació estratègic que aplegui els partits i entitats independentistes; el segon, una unitat d’acció al Congrés dels Diputats; i el tercer, que a la taula de diàleg s’hi parli d’amnistia i d’autodeterminació amb la presència de membres de Junts.

Turull i Borràs, a L’Hospitalet / Junts

En aquest sentit, Rius ha afirmat que el debat de política general ha de servir per recuperar l’agenda independentista de l’executiu català, que és el “resultat” de les eleccions del 14 de febrer. De fet, ha volgut recordar les declaracions del president Aragonès en debat d’investidura: “Em presento per culminar la independència de Catalunya”. Rius ha demanat que Aragonès actuï com a president del Govern i no com a líder del seu partit.

Un debat de política general relacionat amb la dependència de l’Estat

També ha anunciat que el seu grup parlamentari portarà al debat de política general diverses qüestions relacionades amb la “dependència de l’Estat espanyol”. “Portarem la crisi econòmica, rodalies i la manca d’inversió”, ha explicat. En aquest sentit, s’ha centrat sobretot en les problemàtiques de Rodalies i ha tornat a demanar el seu traspàs. “Durant l’últim mes, només hi ha hagut un dia amb un servei sense incidències en dies laborables”, ha explica Rius, que creu que el servei no necessita gestos “populistes”. El portaveu de Junts també ha explicat que dels 306 milions d’euros anunciats pel govern espanyol destinats a Rodalies entre el 2015 i 2022, només n’ha invertit un 35%. Alhora, diu que té un 44% més d’incidències que no pas les rodalies de Madrid i un 70% dels ciutadans de Catalunya demanen el seu traspàs.

Relació amb ERC

Sobre les relacions amb Esquerra, afirma que són constants i freqüents i no ha detallat, encara, la data de la consulta interna que ha de decidir sobre la continuïtat al Govern. Sobre les acusacions d’Oriol Junqueras d’aquest cap de setmana, Rius ha esquivat la qüestió per “no entrar en polèmiques”.