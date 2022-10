Costa demana fer el “simulacre de judici” i acusa la fiscal de “mala fe”

De moment, recés a la sala noble del Palau de Justícia de Catalunya. L’escenari on se celebra el judici per desobediència als membres independentistes de la Mesa del Parlament que presidia Roger Torrent. El judici s’ha aturat per una hora per ordre de Carlos Mir, el magistrat president, després de la petició de suspensió que ha fet formalment el ministeri fiscal, i al que s’hi han adherit, Vox, i les defenses de l’expresident del Parlament, Roger Torrent, de l’exsecretari primer, Eusebi Campdepadrós, i de l’exsecretària quarta, Adriana Delgado. En canvo, Josep Costa, ha demanat prosseguir el judici per anul·lar-lo i ha acusat la fiscalia de “mala fe processal en majúscules”.

La polèmica ha començat amb l’al·legat de les qüestions prèvies de les parts. La fiscal, Assumpta Pujol, ha demanat suspendre el judici perquè encara no s’ha resolt la recusació de Carlos Ramos, que va ser apartat i el ministeri públic considera que es vulnera el dret del jutge predeterminat per llei. La fiscalia va demanar repensar aquesta postura i reincorporar Ramos. En cas que s’estimi el judici no tindria validesa, a criteri de la majoria de les parts llevat de Costa.

L’exsecretari del Parlament Eusebi Campdepadrós, de Junts, davant del TSJC moments abans del judici a la Mesa de Torrent / Mireia Comas

“Un simulacre”

En canvi, Josep Costa, que exerceix l’autodefensa s’ha oposat amb tota la contundència a la suspensió de la vista. De fet, ha assenyalat que volia tirar endavant per acabar amb “aquest simulacre de judici”. Així, ha advertit que l’impugnarà per aconseguir la “nul·litat del procediment”. En aquest marc, ha retret que la fiscalia actuï amb “mala fa processal en majúscules” perquè ha tingut temps per demanar-ho i no inhibir-se quan es va obrir el procés de recusació.

En tot cas, ara la sala delibera durant una hora per decidir si finalment se suspèn la vista oral. Si és així, seria la tercera vegada que se suspèn aquest judici entrebancat per les recusacions i les peticions de nul·litat d’actuacions. Una petició que també secunden altres encausats, com Torrent que considera que la vista és un “atac a la democràcia”. La fiscalia els demana una condemna d’un any i 8 mesos d’inhabilitació i 30.000 euros de multa. Pel que fa a la secretària tercera, Adriana Delgado, la fiscalia vol una condemna de 16 mesos d’inhabilitació i 24.000 euros de multa.