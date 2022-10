Costa demana al fiscal que actuï contra el president del TSJC per incomplir la Constitució

L’exvicepresident del Parlament, Josep Costa, és inassequible al desànim. La darrera prova un escrit registrat aquest dilluns amb què reclama no només l’execució de la recusació del president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Jesús Maria Barrientos, sinó que exigeix al ministeri fiscal que actuï contra el magistrat per incompliment dels deures constitucionals.

A l’escrit, al que ha tingut accés El Món, Costa sol·licita que s’anulin els acords que s’han pres Barrientos i que contravenen el dictat de la resolució que el fa apartar del tribunal que ha de jutjar els membres independentistes de la Mesa del Parlament que presidia Roger Torrent. Així demana “declarar la nul·litat radical” dels acords dictats per Barrientos que nomenava o proposava substituts per completar el tribunal que de presidir la vista oral que comença aquest dimecres.

Escrit de Josep Costa al TSJC amb què demana al ministeri fiscal que obri una investigació a Barrientos/QS

Que actuï fiscalia

Segons l’escrit, al que ha tingut accés El Món, Barrientos tot i ser recusat el 30 de juny de 2022, va emetre tres resolucions els dies 7 de juliol del 2022, 2 de setembre del 2022 i 19 de setembre del 2022, en què proposava magistrats per suplir la seva baixa obligada. Costa considera que “suposen una infracció flagrant” de la seva recusació que significa “apartar definitivament de la causa el senyor Barrientos”.

“Aquesta part”, subratlla l’escrit, “no pot concebre una interpretació raonable d’aquesta resolució que permeti al magistrat que ha estat apartat definitivament de la causa intervenir en la designació dels magistrats que han de formar part del Tribunal. “És senzillament indefensable”, sentencia Costa. Així mateix, lamenta i adverteix que els òrgans com el Consell General del Poder Judicial impedeixen recórrer que Barrientos continuï prenent decisions tot i ser apartat, denuncia la “més absoluta indefensió”. De fet, considera que es vulnera el dret a un tribunal imparcial i al jutge establert per llei, sense que “hi hagi aparentment cap recurs que sigui efectiu”.

D’aquí que Costa reclami en l’escrit que s’adverteixi a Barrientos que en cas de no fer efectiva la seva recusació podria incórrer en “eventuals responsabilitats, incloses la penal”. En aquest sentit, també sol·licita que es “dedueixi testimoni de particulars per tal que el ministeri fiscal procedeixi, si escau, a exigir la responsabilitat penal que pugui correspondre al president de la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per incomplir el mandat dels articles 9.1 i 118 de la Constitució espanyola, amb relació als fets objecte d’aquest incident d’execució”. Dos articles que obliguen a complir els mandats judicials i que tots els ciutadans estan obligats per igual a l’imperi de la llei.