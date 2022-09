El TSJC fa ferma una sentència sobre el 25% a un centre d’Abrera

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha fet ferma una sentència que obligava a aplicar el 25% de castellà a l’escola Josefina Ibáñez d’Abrera un dia després que decidís mantenir-lo també a sis centres més. La resolució del tribunal va anul·lar el projecte lingüístic del centre en considerar que no contemplava el caràcter vehicular del castellà com a llengua oficial conjuntament amb el català. El departament d’Educació va presentar un recurs general contra la sentència del 25%, però el TSJC no el va admetre a tràmit i aquest divendres ha declarat ferma la sentència específica per aquest centre.

Ara el tribunal ha donat un termini de deu dies a Educació perquè comuniqui que ha rebut aquesta interlocutòria que fa ferm el 25% de castellà en aquesta escola en concret. A més, la conselleria haurà d’informar en 10 dies de quin serà l’òrgan responsable del compliment de la sentència en aquest centre. El recurs de reposició es pot presentar amb un termini de cinc dies, però es desconeix si la conselleria el presentarà.

Sis centres més on es manté la sentència del 25%

Aquest dijous el TSJC va decidir mantenir la sentència del 25% a sis centres més, segons va avançar RAC1 i va confirmar El Món. En aquestes sis resolucions, el tribunal va argumentar que la nova normativa aprovada pel Govern de forma exprés per esquivar la sentència del 25% “no afecta de forma automàtica” les resolucions judicials prèvies. El Govern al·lega que la sentència és “impossible” de complir perquè la normativa no admet percentatges en l’aprenentatge de les llengües i fins i tot el TSJC va admetre la “impossibilitat” d’aplicar la sentència i va enviar la normativa al Tribunal Constitucional.

Amb aquestes sis resolucions, el TSJC assegura que la nova regulació sí que influeix en els nous projectes lingüístics que es facin a cada centre, però mentre això no passi, “la mesura -en aquests sis centres i a Abrera- no resulta incompatible amb el nou marc normatiu”.