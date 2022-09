Educació acusa el TSJC de fer “filibusterisme jurídic” i anuncia un recurs

El departament d’Educació ha anunciat un recurs a la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de mantenir cautelarment el 25% de castellà als alumnes a qui ja se’ls havia concedit. La decisió s’ha fet pública aquest dijous i afecta dos casos concrets. Després de rebre la comunicació d’aquesta decisió, la secretària general del departament, Patrícia Gomà, ha comparegut davant la premsa aquest dijous per respondre el tribunal amb l’anunci d’un recurs a aquesta decisió. Educació insisteix que el nou marc jurídic que va dissenyar i aprovar de forma urgent fa “inaplicables” aquestes mesures perquè defuig l’aplicació de percentatges en l’aprenentatge de les llengües.

L’argument del tribunal és que els últims canvis legislatius del Govern en aquest àmbit no contradiuen les seves resolucions prèvies, el que el departament veu com una forma de “retorçar els arguments”. “És filibusterisme jurídic“, ha dit indignada abans d’anunciar que la Generalitat recorrerà aquesta decisió. Gomà ha anat més enllà i ha dit que el tribunal està generant “confusió” en les famílies, “inseguretat jurídica” a tots els centres afectats per aquesta sentència i “discriminació” entre alumnes per raó de llengua.

La Generalitat sosté que és “impossible” complir la sentència per la nova normativa catalana

Així, la Generalitat ha continuat esgrimint l’argument que és “impossible” complir amb la sentència del 25% de castellà a les aules catalanes perquè la nova normativa ho impossibilita. De fet, el mateix TSJC va admetre aquesta “impossibilitat”, pel que aquest curs ha començat sense percentatges en l’educació. A més, el tribunal va decidir portar la normativa del Govern al Tribunal Constitucional perquè fos l’alt tribunal qui decidís sobre la seva constitucionalitat. Aquest dijous el tribunal s’ha despenjat amb aquesta decisió inesperada que manté el 25% en els dos casos que ja l’estaven aplicant abans del canvi de normativa del Govern.