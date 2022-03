Educació elaborarà una nova normativa per protegir el català a les aules

El Departament d’Educació promourà una nova normativa lingüística amb l’objectiu de protegir el català a les escoles catalanes. Ho farà seguint les directrius de l’informe que elabori el recentment nomenat Consell Lingüístic Assessor. Així ho ha explicat aquest divendres el conseller Josep Gonzàlez-Cambray, que ha ressaltat que aquest òrgan està creat per 16 experts en la llengua catalana que s’han reunit aquest divendres per primera vegada. La intenció és que es vagi reunint amb regularitat per poder entregar les conclusions en un termini de tres mesos.

En paral·lel, per fer una radiografia de la situació del català, la conselleria impulsarà aquest març una enquesta d’usos lingüístics que es farà a 15.000 alumnes. “L’informe ens ha de servir de base per fer una nova normativa lingüística per les aules catalanes”, ha explicat el conseller en una compareixença davant la premsa després d’assistir a aquesta primera reunió. La normativa de la qual ha parlat Cambray busca que el 100% dels alumnes de Catalunya s’expressin bé en català, segons ha aclarit posteriorment la lingüista Carme Junyent.

L’òrgan assessor ha advertit que la situació del català no és bona, i Junyent ha assegurat que ha acceptat l’encàrrec de dirigir aquest consell perquè Cambray és el primer conseller d’Educació a qui ha sentit “reconèixer que la situació no és bona”. “Estàvem esperant una reacció i agraeixo molt al conseller que hagi pres aquesta iniciativa”, ha subratllat.

La sentència del 25% “no preocupa” el Consell

Junyent ha assegurat també que la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que obliga a fer un 25% de les classes en castellà no preocupa el consell perquè és una qüestió “pel Parlament”. El que sí que ha dit és que cal recuperar “la il·lusió” pel català com a l'”empenta” que va viure la llengua als anys 80.

“Hem de passar a l’acció”, ha dit el conseller, que tampoc no ha parlat de com fer front a la sentència del 25%. Aquesta “omissió” és el que ha portat els sindicats educatius SEPC, COS, USTEC i La Intersindical a convocar una vaga pel pròxim 23 de març que inclourà finalment l’escola concertada.