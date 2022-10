Els màxims líders de Junts esperen a l’últim moment per anunciar el seu vot en la consulta

Arriba la decisió final. Junts per Catalunya decidirà aquest dijous i divendres si abandona el Govern de la Generalitat de Catalunya a través d’una consulta, que serà clau per veure com es posicionen els membres de les dues ànimes del partit. I els líders més destacats mantenen de moment el silenci, oficialment, sobre quin serà el seu vot. La presidenta, Laura Borràs, no ha explicitat què votarà –tot i que les seves declaracions l’acosten al no–, i tampoc s’ha pronunciat el secretari general, Jordi Turull. Els altres dirigents que encara no s’han pronunciat són el conseller Josep Maria Argimon, la consellera Gemma Geis, el president del grup parlamentari, Albert Batet, i el portaveu del partit, Josep Rius. En canvi, sí que van expressant-se dirigents i militants significatius de diverses corones dels seus cercles.

La pregunta serà clara: “Vols que JxCat continuï formant part del Govern?”. Els militants hauran de respondre amb un sí, un no, o una abstenció. El que va comportar més dubtes en l’executiva d’aquest dilluns va ser el preàmbul. Mentre uns apostaven per carregar durament contra l’incompliment de l’acord d’investidura per part d’ERC, els més partidaris a romandre a l’executiu el volien merament descriptiu. Finalment, es va optar per: “Feta una auditoria de l’Acord de Govern entre Junts i ERC de 17 de maig del 2021, se n’han constatat incompliments d’elements que son centrals. En aquest sentit, Junts per Catalunya ha formulat una sèrie de propostes per garantir el compliment de l’Acord. Aquestes propostes, fins al moment, no han estat acceptades per ERC.”

Jordi Turull, Jordi Puigneró i Laura Borràs, en uns moments previs a la reunió/ACN

Els partidaris a romandre al Govern, amb l’incògnita Turull

Les dues ànimes ja es van posicionant, amb l’incògnita del secretari general del partit, Jordi Turull, que va explicar aquest dilluns que anunciaria el seu posicionament durant els propers dies. Una part del partit aposta per quedar-se a l’executiu, amb la gran majoria de membres que són consellers, tenen alts càrrecs o són alcaldes en diversos municipis. Entre els que aposten per romandre al Govern hi ha l’exsecretari general del partit, Jordi Sànchez, o els consellers Jaume Giró, Lourdes Ciuró i Violant Cervera. També va anunciar la seva afiliació al partit la consellera d’Acció Exterior, Victòria Alsina, per tal de fer campanya a favor de mantenir-se al Govern, tot i que no podrà votar perquè es necessiten un mínim de 6 mesos de militància.

Alhora, s’han posicionat en aquest sentit, l’exalcalde de Barcelona Xavier Trias, que es fa mostrar “estupefacte” per l’actual context entre els dos principals partits independentistes. De fet, la decisió final del partit podria ser la gota que decanti la seva decisió final sobre si es presenta a l’alcaldia de la capital catalana. Un home proper a Trias, l’exconseller de l’Interior Joaquim Forn, també es posiciona favorablement a seguir a l’executiu, ja que considera que, en cas contrari, seria molt difícil “recompondre” l’independentisme. Un altre exconseller que es manifesta en aquest sentit és Josep Rull, amb molt de pes arreu del territori, així com el també exconseller Damià Calvet, actual president del Port de Barcelona. Un altre membre partidari de quedar-se a l’executiu és el responsable de política municipal de Junts, David Saldoni, que té molt de pes en el món local i comarcal. També s’han expressat en aquest sentit el membre de l’executiva de Junts i pròxim a Jordi Sànchez, Toni Morral, així com l’exconsellera de la Presidència, Meritxell Budó, actualment alt càrrec de Salut.

Els que aposten per sortir de l’executiu

D’altra banda, hi ha una bona quantitat de dirigents de Junts per Catalunya que són partidaris de marxar de l’executiu català. Més enllà de la presidenta del partit, Laura Borràs, hi ha el ja exvicepresident Jordi Puigneró, Francesc de Dalmases, el secretari d’organització, David Torrents o el vicepresident del Consell de la República, Toni Comín.

El diputat Jaume Alonso-Cuevillas va anunciar que renunciava a la Sindicatura Electoral per poder fer campanya a favor de marxar de l’executiu. D’altra banda, membres de l’executiva nacional del partit com Ester Vallès, Cristina Casol, Montserrat Caupena o Salvador Vergés també s’han posicionat en aquesta direcció. També ho ha fet la secretària de la Mesa del Parlament Aurora Madaula, i una de les persones més pròximes al president a l’exili, Carles Puigdemont: Jami Matamala.