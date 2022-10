Borràs: “Ja no és un Govern de coalició, és de col·lisió”

La presidenta de Junts per Catalunya, Laura Borràs, assenyala en la direcció d’ERC com a culpables de la crisi al Govern. De fet, els titlla de “govern fraudulent” perquè “ja no està al servei del que va permetre” que es formés i els acusa d’haver utilitzat els vots “per fer altres coses i no allò per què se’ls va donar”. En una entrevista a Els Matins de TV3, la presidenta del Parlament cessada ha assegurat que “ja no és un Govern de coalició, sinó que és un Govern de col·lisió”. Així i tot, Borràs remarca que Junts “no és aquí per trencar res” i que continuen compromesos “en la cerca d’una solució”.

La presidenta de Junts recorda que “ja fa un mes” que des del partit van dir que “no es podia seguir així” i exigia a ERC que complís l’acord de govern, però sembla que els republicans “volen continuar així”. Ara mateix, la coalició està trencada, a l’espera del que pugui decidir la militància en la consulta que comença dijous, Borràs assegura que, dels 74 escons independentistes (33 d’ERC, 32 de Junts i 9 de la CUP) que van donar suport a Pere Aragonès com a president del Parlament el 2021; actualment només en queden els 33 d’Esquerra. “Junts no és aquí per trencar res”, diu Borràs, “el que cal veure és qui trenca els acords”.

La consulta a Junts

Més de 6.400 militants de Junts per Catalunya decidiran entre aquest dijous i divendres si volen que el partit continuï formant part del Govern. Preguntada pel seu vot en la consulta, Borràs ha afirmat que té la decisió presa: “Tinc clar el que votaré jo i així ho faré saber a la militància”.

La presidenta de la formació ha remarcat que “la idea no és fer campanya pel sí o pel no” i que ells el que volen és explicar “per què som aquí” i, respon ella mateixa, “som aquí perquè hem intentat complir l’acord de govern”. Tot i que ella descarta que l’executiva de Junts faci “campanya”, remarca que a nivell personal “cadascú pot fer el que cregui”.