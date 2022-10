Borràs deixa la porta oberta a reconduir la situació al Govern

La presidenta de Junts per Catalunya, Laura Borràs, s’ha aferrat al compliment de l’acord de Govern per part del president de la Generalitat, Pere Aragonès, i no descarta la possibilitat de reconduir la situació perquè el partit continuï a l’executiu. En una entrevista aquest dilluns a El Matí de Catalunya Ràdio, Borràs ha explicat que, durant tot el cap de setmana, Junts ha fet arribar diverses propostes a Aragonès. L’última s’enviava diumenge al vespre, però la presidenta de Junts no ha volgut donar detalls de si aquesta permetria fer un pas endavant. Borràs ha insistit en el fet que la qüestió no és només “dins o fora del Govern, és si compleix l’acord”.

Preguntada per les negociacions fallides amb Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) aquest cap de setmana, la presidenta de Junts ha remarcat que “les converses impliquen la cúpula” i que el partit ha estat treballant intensament per poder fer arribar propostes al president de la Generalitat. “La voluntat de Junts ha estat sempre d’oferir la possibilitat de tornar a l’acord”, insisteix Borràs, que no ha donat més detalls perquè encara no s’ha donat a conèixer a l’executiva del partit. Una reunió que comença a les 11 hores i en la qual es decidirà la pregunta que es farà a la consulta a la militància pel 6 i 7 d’octubre, a la qual es calcula que hi participin més de 6.000 militants.

La restitució de Puigneró, fora de les negociacions

Laura Borràs ha confirmat que a l’última proposta que es va enviar a Aragonès aquest diumenge ja havia quedat exclosa la restitució com a vicepresident de Jordi Puigneró, cessat la setmana passada per “deslleial”. De fet, el mateix Puigneró va demanar a l’executiva de Junts que la seva restitució deixés de ser una condició per a les negociacions.

Jordi Turull, Jordi Puigneró i Laura Borràs, en uns moments previs a la reunió/ACN

Sobre la qüestió de confiança, Borràs ha assegurat que va ser un plantejament que van fer el secretari general de Junts, Jordi Turull, el portaveu al Parlament, Albert Batet, i ella mateixa si el president Aragonès no assumia “garanties, concrecions i terminis” per al compliment del pacte de govern.

La xiulada a Carme Forcadell

Preguntada per la xiulada a l’expresidenta del Parlament Carme Forcadell, Borràs ha assegurat que li va incomodar que patís aquesta situació i assegura que ella “la va aplaudir”. No només perquè li té una estima personal, sinó perquè valora la seva feina com a presidenta del Parlament. “Fem malament de personificar els xiulets en la figura de la presidenta”, remarca Borràs, perquè això “no ens deixa veure el seu discurs”. Així i tot, la presidenta de Junts ha emfatitzat que cal tenir en compte que els xiulets “són una expressió democràtica” i que la ciutadania també està expressant “disconformitat”.