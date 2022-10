Puigneró demana a Junts que la seva restitució deixi de ser condició per continuar al Govern

El fins fa uns dies vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha demanat aquest cap de setmana a Junts que la seva restitució no fos una condició en la negociació del seu partit amb ERC per continuar al Govern. Ho ha revelat el mateix Puigneró aquest dilluns al matí en una entrevista a El Món a RAC1. “Jo no vaig demanar que la meva restitució fos una de les condicions, ho va decidir el partit quan va triar l’estratègia a aplicar. I ahir ja vaig demanar deixés de ser condició i em consta que en l’última proposta això ja no hi era“, ha dit.

Tanmateix, la reunió d’ahir entre el secretari general de Junts, Jordi Turull, i el president de la Generalitat, Pere Aragonès, va acabar sense acord. Per a Puigneró, és clar que “ERC no vol Junts al Govern”. Per a l’exvicepresident, a ERC se li fa incompatible l’acord de govern amb Junts a Catalunya i els pactes amb el PSOE a Madrid.

Els consellers de Junts no sabien que Batet plantejaria al qüestió de confiança

Respecte del suposat desencadenant de la seva destitució –el fet que el diputat Albert Batet plantegés en el debat de política general que podien demanar una qüestió de confiança a Aragonès–, Puigneró ha assegurat que només sabia “que hi havia la possibilitat”, però que no era definitiu. Sobre l’acusació de falta de lleialtat per part d’Aragonès, Puigneró ha argumentat: “Sigui com sigui jo no puc anar al consell executiu del Govern i explicar l’estratègia del meu partit, igual que ell no ho ha de fer”. “La lleialtat no es pot confondre amb la submissió”, ha afegit. I ha subratllat que els consellers de Junts no coneixien la proposta que podia fer Batet. “No ho sabien i li vaig dir al president Aragonès per protegir-los”, ha recalcat.

També ha assegurat que el mateix dimarts a la nit, després de les paraules de Batet que van desencadenar la crisi, Aragonès no li va dir res ni li va fer cap retret. No va ser fins dimecres que Aragonès va suspendre la seva agenda i va convocar el consell extraordinari de Govern.