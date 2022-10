L’acord s’allunya: la reunió Aragonès-Turull acaba sense cap avenç

El termini de Junts per Catalunya per arribar a un acord amb Esquerra Republicana per mantenir-se al Govern ha acabat sense cap tipus de novetat. El president del Govern, Pere Aragonès, s’ha reunit aquest diumenge amb el secretari general de Junts, Jordi Turull, però de la conversa no n’ha sortit cap avenç i l’acord per salvar el Govern sembla cada cop més allunyat. Turull ha traslladat a Aragonès la proposta de Junts, però el president no reconsiderarà el cessament del ja exvicepresident Jordi Puigneró, una qüestió que de fet va generar controvèrsia dintre de Junts, ja que un sector creia que la proposta era “inassumible” per al president. Les converses podrien continuar al llarg d’aquesta tarda, però ni les fonts de Palau ni les de Junts esperen gaire novetats. Així, el termini de Junts s’hauria exhaurit.

La cimera Aragonès-Turull ha tingut lloc aquest matí abans que el president s’hagi desplaçat a Tarragona a veure el concurs de castells, on els castellers de Vilafranca s’han alçat vencedors. Turull s’ha desplaçat cap a Solsona per assistir a la presentació de la candidata d’aquest municipi a les eleccions del 2023.

Les exigències de Junts: Puigneró, Consell de la República i compliment de l’acord

En aquesta trobada entre Turull i Aragonès el secretari general de Junts ha traslladat les demandes de la seva formació, que han resultat inassumibles per al president del Govern. Es tracta de tres eixos clau per a Junts: restituir Puigneró -cessat el passat dimecres per deslleial-, fer del Consell per la República el líder de l’espai de coordinació estratègica independentista, i complir amb els tres acords del pacte d’investidura (coordinació a Madrid; recuperar l’espai estratègic; i que la taula de diàleg només abordi l’amnistia i l’autodeterminació).

Fonts de Presidència asseguren que Aragonès es manté ferm en la seva posició i no recuperarà Puigneró com a segon home al Govern. A més, el president sosté que la Generalitat no pot estar subordinada al Consell per la República -que a més dirigeix Carles Puigdemont- i que els tres punts de l’acord ja s’estan complint.

Tot i que no es descarten més trobades o contactes al llarg de diumenge, les dues parts sostenen que cada cop hi ha menys marge perquè s’arribi a algun punt d’enteniment.