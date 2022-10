Divisió a Junts perquè la proposta a Aragonès inclogués restituir Puigneró

La proposta que aquest divendres va fer Junts al president de la Generalitat, Pere Aragonès, per reconduir la situació i evitar el trencament del Govern del 52% no va ser compartida per tota la formació. La divisió es va produir perquè aquesta proposta incloïa la restitució del vicepresident cessat, Jordi Puigneró, una decisió que no es va prendre per unanimitat. Segons diverses fonts consultades per l’Agència Catalana de Notícies, diverses de les veus de l’executiva de Junts van criticar aquest punt concret perquè consideraven que era una condició que impedia arribar a cap acord. La veien inassumible per Pere Aragonès, com així va ser. El president la va rebutjar ahir divendres al vespre, poc després d’haver-la rebut. De fet, les fonts de Junts assenyalen que a la reunió de dijous no va quedar clar que la petició de restituir Puigneró seria una condició en la proposta que es faria arribar a Aragonès com així va ser.

Les úniques decisions que es van prendre per unanimitat, segons indiquen aquestes mateixes fonts, van ser l’exigència de complir els tres punts del pacte d’investidura que Junts considera claus i la consulta a la militància. Els tres punts claus són la coordinació a Madrid, la direcció estratègica de l’independentisme i l’aposta per l’amnistia i l’autodeterminació. Pel que fa a la consulta de les bases, Junts va decidir que es farà independentment de si s’arriba a un acord amb Aragonès en aquests dos dies perquè és un compromís que es va adoptar al Congrés de la formació celebrat a l’Hospitalet de Llobregat.

Consulta el 6 i 7 d’octubre

Aquesta consulta es farà els pròxims 6 i 7 d’octubre i ha de servir perquè la militància de Junts -unes 5.000 persones- decideixin si la formació ha de mantenir-se al Govern o ha de marxar després dels últims esdeveniments i el trencament escenificat al Parlament durant el debat de política general del passat dimarts. La pregunta que es farà a les bases serà “clara i entenedora” i el partit l’acabarà de decidir en una reunió aquest dilluns encapçalada pel secretari general, Jordi Turull, i la presidenta del partit, Laura Borràs.